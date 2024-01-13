Гарна тенденція: російські війська вчергове атакували територію рф

Під час ранкової ракетної атаки росіянами нашої країни ворог вкотре обстріляв власну територію — вірніше, ракети рф не змогли досягти України і впали на теренах росії.

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Про це розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Ще 20 засобів атаки також не досягли цілей — вони або впали на відкритій місцевості, або підірвалися в повітрі, або були заглушені українськими РЕБ», — сказав він.

«Будемо сподіватися, що така тенденція збережеться і надалі», — додав Ігнат.

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І якщо спочатку, можливо, у когось були сумніви в словах військового, то з росії не забарились підтвердження.

Так, один з російських ресурсів повідомив, що на російську кубань упала ракета збройних сил рф — через це місцева влада навіть перекрила дорогу.

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Згідно з повідомленням, голова Павлівського району Роман Парахін заявив, що ділянку тимчасово перекрито «у зв'язку зі спеціальними заходами, які проводять правоохоронні органи». При цьому він більше інформації не надав.

Зазначимо, що у російських населених пунктах у різних областях регулярно відбуваються різні вибухи. Найчастіше це відбувається у прикордонних регіонах.

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Так, з 30 грудня росіяни постійно скаржаться на обстріл Бєлгорода та області. Як заявляють росіяни, 1 та 2 січня обстріл нібито продовжився. Російські чиновники та міноборони рф заявляли про нібито збиті ракети. 3 січня, у Бєлгороді знову чули вибухи та сирени, а губернатор заявив, що «ситуація напружена».

Але дуже схоже на те, що росіяни самі докладають зусиль до того, щоб їх країна палала яскравим полум'ям. Так, сьогодні на малій батьківщині диктатора путіна санкт-петербурзі запалав склад онлайн-магазину.

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