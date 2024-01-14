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Суспільство та люди

Після серії публікацій постачальник харчування для ЗСУ Глиняна терміново позбулася готелів у Хорватії, — ЗМІ

10:39 14 січня 2024
Готель Тетяни Глиняної

Нещодавно розслідувачі повідомляли, що постачальниця продовольства для ЗСУ Тетяга Глиняна володіє кількома готелями в Хорватії, а наразі стало відомо, що вона позбулася бізнесу у Спліті.

Як пише biz.nv.ua, бізнесвумен через кілька днів після оприлюднення матеріалів розслідувачів продала готелі місцевому відомому бізнесмену Діяну Яхєфендічу. Видання, посилаючись на адвоката Глиняної, зазначає, що вона володіла готельним бізнесом вже 10 років.

Журналісти також пишуть, що жінка, яка наразі знаходиться за кордоном, заявила, що загубила сумку, в якій були ноутбук, кілька мобільних телефонів, документи, банківські картки та понад 10 тисяч євро. Сумку вона ніби випадково залишила перед власним будинком в Брелі (Хорватія). Наразі на її подвірʼї припарковані авто з українськими номерами, а саму Тетяну там часто помічали з невідомою жінкою та собакою.

Нагадаємо, що в Україні розгорівся скандал ще з одним постачальником Міноборони — Ігорем Гринкевичем, чиє майно наразі заарештовано, а сам він знаходиться під вартою за підозрою в пропонування хабаря співробітнику ДБР.

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