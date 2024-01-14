Підлітку з Миколаївщини, який став героєм кліпу Imagine Dragons, подарували новий будинок замість зруйнованого окупантами (відео)

Навесні минулого року Imagine Dragons у своєму кліпі розповіли історію українського підлітка, який через російську агресію втратив дім втратив дім — Сашко Згурський, який став героєм кліпу, мешкав у селищі Новогригорівка Миколаївської області.

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А наразі у нього вже є нова домівка — його відбудували на старому місці, повідомляє UNITED24.

«Я просто хлопець із камерою, який опинився в потрібному місці в потрібний час. Додайте зняті мною кадри у кліп Imagine Dragons, потім долучіть UNITED24 та „Аврору“ — і отримаєте справжнє диво. Це гарний приклад, як люди можуть зробити щось особливе», — зазначив оператор-постановник Imagine Dragons Тай Арнольд, який у січні 2024 року знову приїхав до Новогригорівки, щоб поспілкуватися з Сашком та подивитися на відбудований будинок родини Згурських.

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Тай Арнольд подарував Сашкові картину з фрагментом його старого будинку. Як нагадування про неймовірну історію довжиною в рік, за який вони стали справжніми друзями, а у хлопця з’явився новий дім.

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Лідія, мама Сашка, попросила дизайнерів надрукувати великі фотографії кадрів з кліпу Crushed та з концерту у Варшаві, на який хлопця запросили Imagine Dragons. Тепер у його кімнаті — нагадування про цю дивовижну історію.

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Нагадаємо, що Imagine Dragons були серед світових зірок, які у лютому 2022 року засудили російську агресію та підтримали до українців.

Фото UNITED24



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