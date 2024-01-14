До лікарні не довезли: на Дніпрі біля Південного мосту у Києві сталася трагедія (фото, відео)
Щороку на водоймах трапляються надвичайні ситуації, в які потрапляють рибалки. Так, минулого року десятки рибалок опинилися на крижині, до відірвалася від берега на Дніпрі.
А ранком у неділю, 14 січня, в Дарницькому районі столиці стався випадок, наслідки якого трагічні — біля Південного моста людина провалилась під кригу, повідомляють у ДСНС.
Рятувальники, які прибули за викликом, виявили, що на відстані 300 м від берега у воді знаходиться чоловік, ймовірно рибалка. Його за допомогою рятувального спорядження доправили до берега.
Постраждалому надали домедичну допомогу та передали його медикам. На жаль, під час слідування до лікарні, чоловік помер у кареті «швидкої».
В ДСНС закликали рибалок та поціновувачів прогулянок замерзлими водоймами буди обережними та не виходити на лід, а при необхідності одягатирятувальні жилети.
Нагадаємо, що нещодавно прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з крижаної Тиси — таким чином ухилянт намагався втекти з країни.
Фото ДСНС295