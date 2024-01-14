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Зміна режиму в росії та переговори на умовах України: астролог передбачив хід війни у 2024 році

13:28 14 січня 2024
Ворожіння

У той час, коли на фронті точаться важкі бої, різні експерти дають прогнози щодо того, як довго триватиме війна, яку росія розв'язала в Україні. У тому числі й різні астрологи та екстрасенси. Наприклад, Влад Росс не виключав, що бойові дії можуть закінчитися вже цього року. А його «колега по цеху» астролог Алакх Ніранджан — що навесні 2024 року Україна отримає необхідну допомогу від партнерів для боротьби з російською агресією.

В інтерв'ю Наталі Влащенко Алакх також говорив, що в цей же період події всередині росії можуть зіграти «на руку» Україні.

Астролог Джйотиш, філософ, фізик, антрополог, засновник Ведичної академії Шрінатжі впевнений, що навесні ( у рф мають відбутися президентські вибори. — Авт.) російський режим стане ще жорсткішим, а до літа економічний стан країни-агресорки ще більше погіршиться. «На фоні всіх цих моментів український наступ буде успішним, російські війська залишатимуть позиції цілими частинами», — вважає астролог і додає, що на початку осені можуть початися перегори з рф, але на умовах України.

Раніше Алакх Ніранжан стверджує, що цього літа мають складатися умови для закінчення кровопролитної битви.

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Фото Pixabay

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