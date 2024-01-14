Окупанти відкрили вогонь по рятувальникам, які гасили пожежу після обстрілу на Херсонщині, є поранені (фото, відео)

Окупанти щодня обстрілюють Херсонщину, а ранком 14 січня під вогнем опинилося селище Станіслав.

Як повідомляють в ДСНС, загорівся житловий будинок та господарча споруда на приватному подвір’ї. Білозерські рятувальники разом з місцевою пожежною командою ліквідували пожежу.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Під час повернення до місця дислокації місцева пожежна команда потрапила під повторний обстріл — четверо вогнеборців отримали контузії середнього ступеню та закриті черепно-мозкові травми. Їм надано медичну допомогу.

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Напередодні увечорі ворог вдарив по Херсону — через влучання снаряду загорівся житловий будинок. Вогнеборці оперативно прибули на місце події та загасили пожежу.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

А вже вночі, після чергової атаки обласного центру, на номер Служби 101 надійшло повідомлення, про те що під завалами будинку знаходиться людина. Рятувальники витягли з-під завалів будинку чоловіка та передали його медичним працівникам.

Нагадаємо, що днями окупанти вдарили по середмістю Херсона. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляв, що під час ворожої атаки важкі поранення отримав 62-річний чоловік, який невдовзі помер.

Фото ДСНС

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