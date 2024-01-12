У Раді розкритикували жорстку мобілізацію

У разі ухвалення закону про посилену мобілізацію влада зіткнеться з нелегальним відтоком українців та поголовною відмовою біженців повертатися назад до України.

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Про це у коментарі «ФАКТАМ» заявив народний депутат від фракції ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк. За його словами, закон про мобілізацію потребує вдосконалення.

«Хлопці, які сьогодні на передовій, вони також потребують ротації, деякі потребують демобілізації з різних причин, тому вдосконалювати закон потрібно», — сказав він.

Однак, зазначив він, та версія, яку запропонував Кабінет Міністрів, не порадившись із народними депутатами, однозначно має мінімальні шанси у такій редакції бути проголосованим.

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Парламентарій зазначив, що жорстка мобілізація не вирішить проблем на фронті. Навпаки, зазначає Цимбалюк, перед українською владою постануть нові дилеми.

«Давайте будемо об'єктивними: українці зараз шукають шляхи, як виїхати за кордон. Хтось шукає ніби легальний шлях — одружується з, як то кажуть, особою з інвалідністю, і так виїжджає, хтось платить хабарі, тобто цей процес триває», — зазначив він.

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Щобільше, посилені мобілізаційні заходи відіб'ють бажання в українців, які раніше виїхали за кордон, повернутися назад до країни.

«Щодо осіб, які перебувають за кордоном, там насправді є питання, тому що ми, як влада, маємо бути зацікавленими, щоб ці люди повернулися до України та брали участь у її відновленні. Якщо проводити такі жорсткі пропозиції щодо тих, хто за кордоном, звичайно, шанси, що вони в майбутньому повернуться — мінімальні. Щобільше, вони можуть забрати з держави всіх родичів, близьких, які ще тут залишилися. Тут є великий ризик, тому треба знайти золоту середину», — констатував він.

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У цьому зв'язку, наполягає Цимбалюк, влада має запропонувати не репресивні, а мотиваційні шляхи, як залучити до служби у ЗСУ.

«Бо навіть військові кажуть, що ті, хто мобілізований силою, користі від них мало на фронті. Через те, що поки що рішення не знайдено, тут потрібно шукати різні варіанти», — пояснив він.

Нардеп також зазначає, що мобілізація має бути справедливою.

«Чиновники, правоохоронці, яких є велика кількість, уже мають навички бойового мистецтва, вони мають перші йти служити. А також податківці, діти чиновників, депутати всіх рівнів, зокрема Верховної Ради. Тоді громадяни не так боляче на це все реагуватимуть. А то виходить, що одні не йдуть, бо прикриваються невідомо ким, інші уникають, треті мають гроші та відкуповуються. І тому люди розуміють, що сьогодні служба може стати лише проблемою тих, хто не може відкупитися. Це неправильний підхід. Служити повинні всі, хто, згідно із законом, підлягає мобілізації», — підсумував він.

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