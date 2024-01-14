Чекайте на дощі та тумани — в Україну після морозів йде відлига: прогноз погоди на 15 — 21 січня

В Україні до кінця другої декади місяця очікується поступове підвищення температурного фону у більшості областей. Періодично будуть відмічатися опади у вигляді снігу, мокрого снігу, часом з дощем, прогнозує відомий синоптик Ігор Кібальчич.

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«Аномально холодна погода, яка встановилася в нашій країні наприкінці першої декади січня, поступово зміниться на більш м’яку з помірними нічними морозами, а на південь та схід прийде справжня відлига з дощами, туманами та додатною температурою. Потепління відбудеться внаслідок зміни атмосферної циркуляції та переважання південно-західних вітрів», — вважає він.

У понеділок, 15 січня, погодні умови визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. У більшості областей очікується сніг, подекуди помірний. У Криму та Приазов'ї мокрий сніг та дощ. У Карпатах значний сніг. На дорогах більшості областей утримається ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −5…−10 °С, у Криму та на узбережжі морів близько 0 °C; вдень −3…+2 °С, у Криму та Одеській області +2…+7 °С.

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У вівторок, 16 січня, хвильове збурення на холодному фронті спричинить помірні, місцями значні опади в центральних, південних, східних та Сумській областях. У Криму, Приазов'ї та на Донбасі переважно дощі. У західних областях невеликий сніг. Подекуди в Україні тумани. Вітер західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень на Лівобережжі −1…+4 °С, на решті території 0…-5 °С.

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У середу, 17 січня, вночі очікується невеликий сніг у північних, східних областях та у Карпатах. Вдень в Україні без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −7…−12 °С, подекуди −13…−16 °С; вдень −2…−7 °С, у південній частині та у Криму −1…+4 °С.

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У четвер, 18 січня, у західних та північних областях очікуються помірні опади у вигляді снігу, мокрого з снігу, з переходом у дощ. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −4…−9 °С, вдень −1…+4 °С, у західних та південних регіонах +3…+8 °С.

У п'ятницю, 19 січня, очікується нестійка погода з опадами, переважно у вигляді дощу, у західних областях місцями з мокрим снігом. Подекуди тумани. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме 0…+5 °С, у південній частині вдень +6…+11 °С.

У суботу, 20 січня, очікується поступове зниження температури та перехід опадів із дощу у сніг. На дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер північний, 7 — 12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах −4…+1 °С, у Криму та Приазов'ї +3…+8 °С.

У неділю, 21 січня, вночі у східних та південних областях, вдень у Криму пройде сніг та мокрий сніг. На решті території України без опадів. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −5…−10 °С, вдень −4…+1 °С. У південній частині та у Криму −1…+4 °С.

Раніше «ФАКТИ» писали, коли в Україні найближчим часом будуть магнітні бурі.

Фото: pixabay.com

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