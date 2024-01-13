Магнітні бурі до кінця січня: у які дні чекати

До моменту повномасштабного нападу росії на нашу країну багато українців вважали магнітні бурі чимось «надуманим» і несерйозним. На жаль, масовані обстріли показали, що голова може боліти не тільки від вибухів та новорічних посиденьок, але й від різних періодів активності Сонця.

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Про це пише сайт Нового каналу.

Тому більшість наших співгромадян стали більш відповідально ставитися до магнітних бурь.

І хоча не всі вони будуть потужними за своїм впливом, метеозалежним важливо знати чітко, у які дати їх чекати, аби не планувати серйозних справ, а натомість надати перевагу відпочинку та турботі про власне здоров’я.

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Календар магнітних бур на січень 2024: дати

У січні українці можуть очікувати на магнітні бурі не так часто, але їхня інтенсивність буде потужною:

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14 січня — сильна магнітна буря;

21 січня — сильна магнітна буря;

27 січня — сильна магнітна буря.

В той же час існує кілька універсальних способів, які допоможуть не лише впоратись з магнітними бурями, але й загалом покращити самопочуття у будь-який день, коли потрібно відновити сили.

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Насамперед варто збалансувати сон та лягати спати до 23:00, а також попіклуватись про харчування: зменшити кількість жирного, гострого, солоного, солодкого та алкоголю в раціоні. Добре у такі дні буде й відмовитись від паління. Натомість можна провести час на прогулянці на свіжому повітрі.

Збалансувати варто й вживання води, адже недостатня її кількість в організмі може суттєво вплинути на самопочуття.

Але не впадайте в крайнощі — вони можуть дорого обійтися вашому здоров'ю.

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