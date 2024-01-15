На сьогоднішніх картах ISW знову ситуація майже не змінилася. Росіяни тиснуть, тиснуть… Кудись, звісно, черепашачими темпами вони просуваються. Але все це так повільно, такою ціною, що сенс цього просування не може зрозуміти ніхто, включно з самими російськими солдатами, пише колишній віцепрем'єр росії, економіст Альфред Кох, який раніше прокоментував зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном.

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«Можливо, тільки путін, у неймовірній геніальності своїй, могутнім своїм інтелектом осягає те, чого нам, простим смертним, невідомо… Та ми й не зрозуміємо ніколи задум цієї надлюдини… Куди нам, сірим і убогим… Навіщо йому все це? Щоб що? Яку мету він переслідує? Вбити росію об стіну? Перетворити її на всесвітнє опудало? З бажання щось там комусь довести, знищити сотні тисяч людей? Зруйнувати Україну дощенту? Навіщо? Мета? Що буде в підсумку? З ним, з його дітьми, з його народом? Це невідомо… Але війна, як заводна іграшка, хоч і впала вже на бік, а коліщатка все одно всі крутяться, машинка дзижчить, і, поки пружина розкручується, коліщатка крутитимуться, крутитимуться, крутитимуться… Зжираючи людей, плоди людських рук, наші життя і наш час…»

Альфрех Кох не може зрозуміти, що як таке можливо — що сотні тисяч людей, замість того, щоб просто прогнати одного барана, слухняно одягають берци, натягують на себе тілогрійки, беруть до рук автомат і повзуть по багнюці, у холоді, під бомбами кудись у нічну темряву, аби вбити інших, геть незнайомих їм людей або навіть зустріти там, у цій темряві, свою смерть…

«І все це називається „померти за батьківщину“? А навіщо батьківщині така смерть? Що вона з нею робитиме? Як їй від цього стане добре? Ніхто не знає… І путін теж не знає… Він каже впевненим голосом, що знає. Але не знає. Нервово підхіхікує, намагається виглядати вальяжним і розслабленим. Але видно ж, що йому самому не по собі. Він-то знає, що він не знає, навіщо все це. Не знає, як усе це зупинити. Як виплутатися з усієї цієї історії, в яку він здуру і з марнославства вляпався…»

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