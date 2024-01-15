Кріпив GPS-трекери на опори ЛЕП: СБУ затримала диверсанта-«вагнерівця»

Російське гру розробляло операцію по знеструмленню столиці України, для чого закинуло з білорусі бойовика з ПВК «Вагнер». Він отримав завдання прибути до Рівненської області для коригування повітряних атак рф по енергетичній інфраструктурі України. Але про плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території рб.

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З того часу українська спецслужба поетапно документувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні, інформують у СБУ.

Унаслідок цього зловмисника було затримано «на гарячому», коли він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами цих «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Вилучені GPS-трекери

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Як встановило розслідування, затриманим є громадянин білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру.

З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «л/днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

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На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.

Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за статтями Кримінального кодексу України про диверсію (стаття 113) та про участь у терористичній групі/терористичній організації (⁠частина 1 статті 258−3).

Нагадаємо, наприкінці минулого року стало відомо, що син загиблого Євгена Пригожина Павло продовжив чорну справу свого батька і знову набирає бойовиків.

Фото СБУ

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