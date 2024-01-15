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Суспільство та люди

«Їх ловлять ТЦК — і це нормально»: Кім здивував заявою про ухилянтів

13:15 15 січня 2024
Віталій Кім

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що ті чоловіки, хто ухиляється від мобілізації, не мають права жити повноцінним життям.

Про це Кім заявив у ефірі телеканалу «Ми — Україна».

Телеведучий нагадав голові ОВА його слова про відлов ухилянтів у Миколаївській області, назвавши це «полюванням». Кім відреагував і зробив ще одну гучну заяву про ухилянтів.

«Я не казав про полювання. Я казав, що їх там ловлять ТЦК — і це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт — сиди вдома. Бувають різні обставини — ти боїшся чи не хочеш принципово, чи будь-які інші обставини, — ти повинен мати обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші», — висловив переконання голова Миколаївської ОВА.

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Зазначимо, що у грудні 2023 року Кім заявив, що в Миколаївській області ухилянтів від військової служби ловитимуть.

В той же час за новою редакцією Закону про мобілізацію, народні обранці не планують обмежувати так званих «ухилянтів» в їх громадянських правах.

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