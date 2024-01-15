Будете днювати і ночувати на СТО: експерти підрахували, автомобілі яких брендів ламаються вдвічі частіше за інші
У кожного автовиробника є моделі автомобілів, які навряд чи можна назвати дуже вдалими.
Водночас багатьох споживачів цікавить, машини яких брендів можна назвати більш надійними в основній своїй масі — з точки зору зовнішнього вигляду, продуктивності та, що не менш важливо, здатності їздити тривалий час без ремонту.
Відповідь на це питання щорічно дає авторитетне агентство «CR», яке складає список як з найкращих, так й найгірших марок у категорії безпроблемної експлуатації, пише автомобільне видання.
Цього року автори досліджень обрали 12 марок, машини яких ламаються вдвічі частіше, ніж середньостатистичний автомобіль, а також підрахували річні витрати на їхній ремонт.
Примітно, що в підсумковий список увійшло чимало преміальних автовиробників.
12 — Audi. Прогнозована надійність: 43 бали. Середня річна вартість ремонту: 987 доларів.
11 — Chevrolet. Прогнозована оцінка надійності: 43 бали. Середня річна ціна ремонту: 649 доларів.
10 — Dodge. Прогнозована оцінка надійності: 42 бали. Середня річна вартість ремонту: 634 долари
9 — Ford. Прогнозована оцінка надійності: 40 балів. Середня річна ціна ремонту: 775 доларів.
8 — Lincoln. Прогнозована оцінка надійності: 38 балів. Середня річна вартість ремонту: 879 доларів.
7 — GMC. Прогнозована оцінка надійності: 36 балів. Середня річна ціна ремонту: 744 долари.
6 — Volvo. Прогнозована оцінка надійності: 28 балів. Середня річна вартість ремонту: 769 долара.
5 — Jeep. Прогнозована оцінка надійності: 26 балів. Середня річна ціна ремонту: 634 долари.
4 — Volkswagen. Прогнозована оцінка надійності: 26 балів. Середня річна вартість ремонту: 676 доларів.
3 — Rivian. Прогнозована оцінка надійності: 24 бали. Середня річна ціна ремонту: невідома.
2 — Mercedes-Benz. Прогнозована оцінка надійності: 23 бали. Середня річна вартість ремонту: 908 доларів.
1 — Chrysler. Прогнозована оцінка надійності: 18 балів. Середня річна ціна ремонту: 608 доларів.
Водночас нагадаємо, що власникам навіть надійних автомобілів варто бути уважними, коли вони привозять свою машину для ремонту на СТО.88