38.13 / 38.84 41.89 / 42.70
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Будете днювати і ночувати на СТО: експерти підрахували, автомобілі яких брендів ламаються вдвічі частіше за інші

16:47 15 січня 2024
автомобілі

У кожного автовиробника є моделі автомобілів, які навряд чи можна назвати дуже вдалими.

Водночас багатьох споживачів цікавить, машини яких брендів можна назвати більш надійними в основній своїй масі — з точки зору зовнішнього вигляду, продуктивності та, що не менш важливо, здатності їздити тривалий час без ремонту.

Відповідь на це питання щорічно дає авторитетне агентство «CR», яке складає список як з найкращих, так й найгірших марок у категорії безпроблемної експлуатації, пише автомобільне видання.

Цього року автори досліджень обрали 12 марок, машини яких ламаються вдвічі частіше, ніж середньостатистичний автомобіль, а також підрахували річні витрати на їхній ремонт.

РЕКЛАМА

Примітно, що в підсумковий список увійшло чимало преміальних автовиробників.

12 — Audi. Прогнозована надійність: 43 бали. Середня річна вартість ремонту: 987 доларів.

РЕКЛАМА

11 — Chevrolet. Прогнозована оцінка надійності: 43 бали. Середня річна ціна ремонту: 649 доларів.

10 — Dodge. Прогнозована оцінка надійності: 42 бали. Середня річна вартість ремонту: 634 долари

РЕКЛАМА

9 — Ford. Прогнозована оцінка надійності: 40 балів. Середня річна ціна ремонту: 775 доларів.

8 — Lincoln. Прогнозована оцінка надійності: 38 балів. Середня річна вартість ремонту: 879 доларів.

7 — GMC. Прогнозована оцінка надійності: 36 балів. Середня річна ціна ремонту: 744 долари.

6 — Volvo. Прогнозована оцінка надійності: 28 балів. Середня річна вартість ремонту: 769 долара.

5 — Jeep. Прогнозована оцінка надійності: 26 балів. Середня річна ціна ремонту: 634 долари.

4 — Volkswagen. Прогнозована оцінка надійності: 26 балів. Середня річна вартість ремонту: 676 доларів.

3 — Rivian. Прогнозована оцінка надійності: 24 бали. Середня річна ціна ремонту: невідома.

2 — Mercedes-Benz. Прогнозована оцінка надійності: 23 бали. Середня річна вартість ремонту: 908 доларів.

1 — Chrysler. Прогнозована оцінка надійності: 18 балів. Середня річна ціна ремонту: 608 доларів.

Водночас нагадаємо, що власникам навіть надійних автомобілів варто бути уважними, коли вони привозять свою машину для ремонту на СТО.

88

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зима в парку

Левам — підтримка друзів, а Стрільцям — нові джерела доходів: що прогнозують зорі, Анжела Перл та погода на 15 січня

Гривні

Нові правила компенсації за розміщення переселенців: за кого заплатять, а за кого — ні

Кімнатні рослини

Безцінні помічники: три кімнатні рослини, які захистять ваш будинок від пилу та канцерогенів

Карти Таро

Таро-гороскоп на новий тиждень від індійських фахівців: на кого чекає зустріч з музою, а до кого завітають друзі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту