Будете днювати і ночувати на СТО: експерти підрахували, автомобілі яких брендів ламаються вдвічі частіше за інші

У кожного автовиробника є моделі автомобілів, які навряд чи можна назвати дуже вдалими.

Водночас багатьох споживачів цікавить, машини яких брендів можна назвати більш надійними в основній своїй масі — з точки зору зовнішнього вигляду, продуктивності та, що не менш важливо, здатності їздити тривалий час без ремонту.

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Відповідь на це питання щорічно дає авторитетне агентство «CR», яке складає список як з найкращих, так й найгірших марок у категорії безпроблемної експлуатації, пише автомобільне видання.

Цього року автори досліджень обрали 12 марок, машини яких ламаються вдвічі частіше, ніж середньостатистичний автомобіль, а також підрахували річні витрати на їхній ремонт.

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Примітно, що в підсумковий список увійшло чимало преміальних автовиробників.

12 — Audi. Прогнозована надійність: 43 бали. Середня річна вартість ремонту: 987 доларів.

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11 — Chevrolet. Прогнозована оцінка надійності: 43 бали. Середня річна ціна ремонту: 649 доларів.

10 — Dodge. Прогнозована оцінка надійності: 42 бали. Середня річна вартість ремонту: 634 долари

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9 — Ford. Прогнозована оцінка надійності: 40 балів. Середня річна ціна ремонту: 775 доларів.

8 — Lincoln. Прогнозована оцінка надійності: 38 балів. Середня річна вартість ремонту: 879 доларів.

7 — GMC. Прогнозована оцінка надійності: 36 балів. Середня річна ціна ремонту: 744 долари.

6 — Volvo. Прогнозована оцінка надійності: 28 балів. Середня річна вартість ремонту: 769 долара.

5 — Jeep. Прогнозована оцінка надійності: 26 балів. Середня річна ціна ремонту: 634 долари.

4 — Volkswagen. Прогнозована оцінка надійності: 26 балів. Середня річна вартість ремонту: 676 доларів.

3 — Rivian. Прогнозована оцінка надійності: 24 бали. Середня річна ціна ремонту: невідома.

2 — Mercedes-Benz. Прогнозована оцінка надійності: 23 бали. Середня річна вартість ремонту: 908 доларів.

1 — Chrysler. Прогнозована оцінка надійності: 18 балів. Середня річна ціна ремонту: 608 доларів.

Водночас нагадаємо, що власникам навіть надійних автомобілів варто бути уважними, коли вони привозять свою машину для ремонту на СТО.

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