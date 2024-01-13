Заміна справних запчастин і не тільки: стало відомо, як українців обманюють при ремонті в автосервісах

Багато хто з українських водіїв добре знається на лайфхаках для автомобілістів — як, приміром, очистити лобове скло без скребка або навіщо возити з собою наповнювач для туалетів дрібних домашніх тваринок.

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Але не кожний водій, особливо початківець, може розпізнати, коли його намагаються «розвести на гроші» в автосервісах та дилерських центрах, де за обслуговування іноді доводиться віддавати значні суми, пише Avtosota.

Серед численних сервісів особливе місце займають офіційні дилерські центри, де вартість обслуговування формується згідно з політикою центру та офіційним статусом бренду.

Але чому так дорого обходиться обслуговування?

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Одна з причин — це неправильна діагностика та хитрощі автомеханіків, які можуть нав’язувати клієнтам непотрібні роботи.

Нав’язування непотрібного ремонту

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Широко поширеною практикою є нав’язування зайвих ремонтних робіт. Наприклад, при діагностиці проблеми, майстер може вказати на інші, не пов’язані з первинною проблемою несправності, і запропонувати їх негайне усунення. В таких випадках, клієнт, не маючи достатньо знань, погоджується на додаткові роботи, які насправді можуть бути зовсім непотрібними.

Заміна справної запчастини

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Інший вид шахрайства — це заміна справних запчастин. Наприклад, можуть порадити замінити гальмівні диски, розповідаючи історії про безпеку, або вказати на необхідність заміни бензонасоса. У результаті, клієнт або сплачує за роботу, яка не проводилася, або замінює справну деталь на нову, непотрібно витрачаючи кошти.

Імітація заміни масла в двигуні

Обман при заміні масла в двигуні — ще один популярний метод. В таких випадках, майстер може імітувати заміну масла або частково замінити його, змішуючи нове масло зі старим. Це призводить до додаткових витрат для власника авто та потенційно шкідливо впливає на двигун.

Обман на вартості запасних частин

Ще одним методом обману є завищення вартості запасних частин. Недобросовісні майстри можуть встановлювати неоригінальні запчастини, заявляючи, що це оригінальні, або просто завищувати їх вартість. Такий обман може призвести до значних фінансових втрат для власника автомобіля.

Штучне збільшення нормо-годин

Окремо стоїть практика штучного збільшення нормо-годин робіт. В деяких сервісних центрах майстри можуть заявити про знаходження додаткових проблем чи поломок, які вимагають більше часу на усунення, ніж реально потрібно.

Щоб уникнути обману, важливо бути обізнаним про основи пристрою автомобіля та порядок планових робіт. Крім того, при виникненні сумнівів в доброчесності майстра, рекомендується звертатися в інший технічний центр для порівняння результатів діагностики. Важливо розуміти, що навіть відомий дилерський центр не гарантує повної відсутності шахрайства.

В підсумку, знання та пильність є ключовими факторами для захисту від обману при обслуговуванні та ремонті автомобілів. Не слід сліпо довіряти словам майстра і завжди варто перевіряти результати робіт після технічного обслуговування або ремонту. Також корисно мати знайомих у сфері автосервісу, хоча це не завжди можливо.

«Врешті-решт, обізнаність та критичне мислення допоможуть знизити ризик обману та зберегти ваші кошти», — резюмує автор статті.

І наостанку — у якості бонуса — нагадаємо підказку від спостережливих водіїв про те, на які автомобілі в першу чергу звертають увагу патрульні поліцейські.

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