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Клуб споживачів

Обходьте їх стороною: названо 7 найгірших автомобілів Opel різних років випуску, які не варто купувати за жодних умов

11:19 15 січня 2024
Знак бренду

Як і виробники у будь-якій країні, німецький бренд Opel має автомобілі, що вважаються не дуже вдалими в очах водіїв.

Тому потенційним покупцям важливо знати результати продажів машин у різних країнах та відгуки їх власників, пише «Твоя машина». Також видання називає сім найгірших моделей бренду.

1. Opel Vectra C (2002−2008)

Vectra C цих років випуску зіштовхнулася з проблемами електрики, підвіски та двигуна, що зробило володіння цією моделлю менш привабливим для покупців.

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2. Opel Signum (2003−2008)

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Дана модель, створена на основі Vectra, не змогла завоювати популярність через невдалий дизайн та проблеми з надійністю.

3. Opel Meriva A (2003−2010)

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Ці автівки зіштовхнулися з проблемами з трансмісією та електрикою. Незважаючи на свою практичність, ці технічні недоліки зробили цю модель менш привабливою.

4. Opel Astra H (2004−2014)

Astra H мала проблеми з трансмісією, системою охолодження та електрикою, що не могло не позначитися на її репутації.

5. Opel Antara (2006−2015)

Antara зіткнулася з недоліками як оздоблення салону, а також з проблемами в роботі трансмісії, що знизило її оцінку у власників.

6. Opel Omega B (1994−2003)

Omega B, незважаючи на свій комфорт та просторий інтер’єр, мала проблеми з гальмівною системою та електрикою, що зробило володіння цією моделлю менш безтурботним.

7. Opel Tigra TwinTop (2004−2009)

Tigra TwinTop виявила складності із системою складання даху, що зробило її ненадійною та непрактичною.

Нагадаємо також про хитрощі автомайстрів на СТО, які можуть дорого коштувати водіям-новачкам і не тільки.

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