Горіхи, курага та хрумке тісто: чудове поєднання для татарського пирога від Тетяни Литвинової
Відома кулінарка Тетяна Литвинова часто ділиться рецептами страв та випічки, які популярні у різних країнах.
Сьогодні вона запропонувала приготувати татарський тришаровий пиріг з горіхами та курагою.
«Насичений горіховий смак, кислувата курага та хрумке тісто — ідеальне поєднання для випічки. Зима — це час для ароматної випічки з горіхами й сухофруктами», — вважає Литвинова.
Кулінарка звертає увагу на те, що цей пиріг добре зберігається і його з собою можна навіть брати у дорогу.
«Татарський пиріг — найсмачніший пісочний пиріг у моєму житті, тому обов'язково спробуйте приготувати його, і він точно підкорить вас» , — закликає майстерка.
Інгредієнти для форми 22 см діаметром:
борошно 350 г,
сметана 100 г,
сода 1 год л,
сіль щіпка,
цукор 70 г,
вершкове масло 100 г,
яйце 1 шт.
Начинка:
волоський горіх 150 г,
цукор 50 г,
курага 350 г
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