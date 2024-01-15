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Книга рецептів

Горіхи, курага та хрумке тісто: чудове поєднання для татарського пирога від Тетяни Литвинової

19:16 15 січня 2024
Литвинова

Відома кулінарка Тетяна Литвинова часто ділиться рецептами страв та випічки, які популярні у різних країнах.

Сьогодні вона запропонувала приготувати татарський тришаровий пиріг з горіхами та курагою.

«Насичений горіховий смак, кислувата курага та хрумке тісто — ідеальне поєднання для випічки. Зима — це час для ароматної випічки з горіхами й сухофруктами», — вважає Литвинова.

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Кулінарка звертає увагу на те, що цей пиріг добре зберігається і його з собою можна навіть брати у дорогу.

«Татарський пиріг — найсмачніший пісочний пиріг у моєму житті, тому обов'язково спробуйте приготувати його, і він точно підкорить вас» , — закликає майстерка.

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Інгредієнти для форми 22 см діаметром:
борошно 350 г,
сметана 100 г,
сода 1 год л,
сіль щіпка,
цукор 70 г,
вершкове масло 100 г,
яйце 1 шт.

Начинка:
волоський горіх 150 г,
цукор 50 г,
курага 350 г

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