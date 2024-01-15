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Салат «Генерал» на святковий стіл: гарна страва для Залужного та Сирського на День перемоги над рф

9:25 15 січня 2024
Головком Залужний

Українці люблять своїх захисників, і присвячують військовим не тільки публікації у Мережі, а й смачні страви, які охоче просять за столом двійними порціями — як, приміром, салат «Генеральский».

А нещодавно народні майстрині приготували ще одну страву — але вже не на кожен день, а на святковий стіл — салат «Генерал».

«У цей салат неможливо не закохатися — лише за своє оформлення салат стане родзинкою будь-якого святкового столу», — пишуть автори салату.

І до їх слів хочеться додати сподівання, що, можливо, саме таким салатом господині зможуть частувати військових в день перемоги нашої країни над ворогом.

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Для приготування «Генерала» знадобиться:

  • Куряча грудка — 400 г
  • Копчена паприка — 1 ч.л.
  • Сіль — 0,5 ч.л.
  • Соняшникова олія — 1 ст.л.
  • Морква відварена — 250 г
  • Сир — 150 г
  • Буряк відварений — 300 г
  • Яйця — 4 шт.
  • Волоські горіхи — 80 г
  • Помідори чері — 3 шт.
  • Зелена цибуля
  • Майонез

Приготування

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Спочатку підготуємо куряче філе для салату. У мисці змішуємо паприку, сіль, олію. Використовуйте краще копчену паприку, щоб надати пікантного смаку м’ясу. Легкий запах копченості доповнюватиме готову страву. Натираємо спеціями куряче філе і загортаємо у фольгу, а потім запікаємо в духовці 25 хвилин при 180 С.

Вже остиглу грудку нарізаємо кубиками і перекладаємо в миску. Додаємо часник, майонез та перемішуємо.

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На тарілку встановлюємо кільце і ацетатну плівку. Першим шаром викладаємо куряче філе.

Другим шаром піде натерта варена морква, на якій слід зробити сіточку з майонезу.

Сир натираємо на великій тертці та перекладаємо у миску. У чаші блендера подрібнюємо грецькі горіхи і столову ложку додаємо в сир. Його викладаємо третім шаром.

Відварені буряки натираємо на великій тертці і викладаємо четвертим шаром. Зверху робимо сіточку з майонезу.

П'ятий шар — це відварені яйця, які теж слід натерти на великій тертці та викласти на буряки. Зверху змащуємо майонезом.

Наостанок встановлюємо на салат кільце меншого діаметру та посипаємо волоськими горіхами.

У центр викладаємо нарізану зелену цибулю. Виймаємо кільце і на цибулю кладемо помідори чері.

Смачного!

Готовий вигляд страви

А на десерт можна запропонувати гостям незвичний біскофлан за рецептом української блогерки-красуні.

Фото Генштабу ЗСУ

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