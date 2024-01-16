Відомий режисер розвіяв міф про Олега Винника

Популярний співак Олег Винник, який під час повномасштабного вторгнення виїхав до Німеччини та на довгий час зник з інформаційного простору, живе в іншій, довоєнній реальності. Він виявився далеким від того образу, який транслювався для прихильників. Так вважає відомий український режисер Олег Бондарчук.

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«Я вважаю, що аудиторія цього артиста була з ним дуже поверхнево знайома. Останнє та, здається, єдине його інтерв’ю яскраво представило цю людину глядачам. Я для себе зрозумів, що в нього був класний продюсер, за якого жодних інтерв’ю в Олега не було. І міф про розсудливого, доброго, щедрого, ніжного і сильного чоловіка існував тільки в його піснях», — зазначив Бондарчук в інтерв’ю OBOZ.UA.

Режисер додав, що те єдине інтерв’ю, яке артист дав у Берліні, лише підтвердило його думку. Бо ж Винник так і не відповів конкретно на поставлені запитання та показав його не з кращого боку.

«Міф розвіявся. Олег все про себе розповів, причому він, напевне, вважає, що це був апофеоз щирості, відвертості і краси людської душі. Однак стало ясно, що Винник залишився у довоєнній реальності, а його аудиторія внаслідок війни здобула іншу глибину і мудрість. Я думаю, що в майбутньому ці два полюси вже не зшити», — додав режисер.

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Нагадаємо, Олег Винник пояснив, що виїхав за кордон через важку хворобу. Каже, що за кордоном лікарі поставили його на ноги.

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Раніше поет та актор Петро Мага розповів, що шахраї пограбували Винника та погрожували йому вбивством.

Фото: Інстаграм Олега Винника

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