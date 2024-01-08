У США назвали лауреатів премії «Золотий глобус 2024»: хто переміг

У Лос-Анджелісі відбулася 81 церемонія нагородження премією «Золотий глобус» від Голлівудської асоціації іноземної преси. Минулого року на церемонії виступав президент Володимир Зеленський. Цьогоріч ведучим вечора став американський стендап-комік Джо Кой, повідомляє The Guardian. Нагороди вручали такі знаменитості, як Опра Вінфрі, Вілл Феррелл, Бен Аффлек, Америка Феррара, Мішель Єо, Флоренс П'ю, Наталі Портман та інші.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на церемонії, фото Golden Globes/Facebook

У цьому році було оголошено переможців у 27 категоріях і були додані дві нові номінації — «Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні» та «За кінематографічні та касові досягнення». Фільм Крістофера Нолана «Оппенгеймер» виборов нагороди у багатьох основних категоріях, таких як «Найкраща драма», «Найкраща чоловіча роль», «Найкраща чоловіча роль другого плану» та «Найкраща оригінальна музика». Цей фільм приніс також Крістоферу Нолану перший «Золотий глобус» за режисерську роботу.

Церемонію вів стендап-комік Джо Кой, фото Golden Globes/Facebook

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Серед інших переможців цього року — «Бідоляхи» у номінації «Комедія чи мюзикл», «Ведмідь» — «Комедійний серіал» та «Спадкоємці» у номінації «Драматичний серіал». Найкращим іноземномовним фільмом була визнана «Анатомія падіння», а серед анімаційних фільмів «Як ти живеш?» виборов перше місце.

Актори кращого комедійного серіалу “Ведмідь”, фото Golden Globes/Facebook

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Серед інших переможців премії були Лілі Гледстоун, Пол Джаматті, Емма Стоун, Роберт Дауні-молодший та інші. Усі ці досягнення були визначені журі Голлівудської асоціації іноземної преси, яка присуджує «Золотий глобус» з 1944 року за видатні досягнення у кіно та телебаченні. Нагородження визначається голосуванням провідних журналістів, які спеціалізуються на Голлівуді. Це подія відзначається на початку року, відзначаючи початок сезону кінонагород.

Джеремі Аллен Вайт отримав "Золотого глобуса" в категорії "Найкращий актор у комедійному серіалі" за свою гру у стрічці "Ведмеді", фото Golden Globes/Facebook

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про найкращі фільми і серіали 2023 року за версією Американського інституту кіно.

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