«Будемо воювати лопатами»: Дмитро Кулеба попередив Захід про можливі наслідки перемоги росії в Україні

Україна намагається наголосити на важливості отримання фінансової підтримки від Сполучених Штатів для зміцнення своєї обороноздатності. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив із застереженням перед конгресменами США, вказуючи, що «час спливає» для ухвалення нової угоди про фінансування.

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В інтерв'ю ABC News Кулеба підкреслив, що додаткові кошти для України допоможуть НАТО і Заходу уникнути прямої конфронтації з росією, яка може призвести до втручання американських військ. Він попередив, що витрати на підтримку України зараз є невеликими порівняно з витратами на вирішення наслідків поразки України у війні.

«Якою б зараз не була ціна підтримки України, ціна налагодження безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою», — підкреслив він.

Міністр також наголосив на тому, що перемога росії в Україні може надіслати негативний сигнал іншим супротивникам Заходу. «Якщо Захід не в змозі зупинити росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?» — поставив риторичне питання Кулеба.

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Незважаючи на просування ідеї про можливі переговори з росією, міністр Кулеба виключив будь-які переговори з режимом путіна, поки Україна не опиниться в сильній позиції на полі бою. Він визнав, що російські військові стали більш досвідченими, але вважає, що цього року росія зазнає «більше поразок».

Також міністр закордонних справ зазначив, що навіть у разі вичерпання зброї, Україна буде продовжувати свій бій.

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«Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами, тому що на карту для України поставлено існування нації», — підкреслив Дмитро Кулеба.

Раніше повідомляли про те, що США призупинили надання допомоги Україні.

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