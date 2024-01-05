38.48 / 39.23 42.13 / 43.01
Київ: -14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

путін не має наміру вести добросовісні переговори з Україною, — ЗМІ

20:30 8 січня 2024
путін

Те, що путін, який впевнений, що він здолав український військовий опір, представляє свою війну в Україні як боротьбу росії проти Заходу, а не України, вказує на те, що він не має наміру вести добросовісні переговори з Україною і ставить інформаційні умови, спрямовані на те, щоб переконати Захід зрадити Україну шляхом переговорів. Очільник кремля, ймовірно, свідомо і неправдиво виставляє Україну безправним пішаком у конфлікті між росією і Заходом, щоб замаскувати свої експансіоністські і максималістські цілі щодо встановлення повного ефективного російського контролю над Україною, такого висновку дійшли у Інституті вивчення війни.

«Заява путіна від 1 січня про переговори стосується його наміру вести переговори виключно із Заходом про майбутнє України в російській сфері впливу і лише про відмову Заходу від України. Це не свідчить про те, що путін зацікавлений у переговорах з Україною як автономним актором. Раніше путін дотримувався подібної лінії, коли висунув два ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО в грудні 2021 року, які мали на меті змусити Захід визнати сферу впливу росії у Східній Європі, поступившись суттєвими елементами суверенітету України в ім'я деескалації конфлікту між Заходом і росією, який розпалював путін».

Будь-яка прихильність Заходу до переговорів про майбутнє України в обхід України буде сигналом для росії, що вона може нав'язувати свою волю країнам, які, на її думку, перебувають у сфері її впливу — навіть країнам за межами України, додають аналітики. Потенційно включаючи Фінляндію та Молдову.

Раніше повідомлялося, що західні експерти вважають, що ніхто в Європі більше не буде в безпеці у разі перемоги росії.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
209

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Молодий місяць 11 січня покращить фінансове становище трьох знаків зодіаку

Котлетки

Котлетки — справжня смакота: незвичайний рецепт

Гроші

Готуйте гаманець побільше: кому пощастить з грошима на тижні з 8 по 14 січня

салат

Салат «Цезар»: як його готують Тетяна Литвинова та Наталія Калніна

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту