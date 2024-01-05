Те, що путін, який впевнений, що він здолав український військовий опір, представляє свою війну в Україні як боротьбу росії проти Заходу, а не України, вказує на те, що він не має наміру вести добросовісні переговори з Україною і ставить інформаційні умови, спрямовані на те, щоб переконати Захід зрадити Україну шляхом переговорів. Очільник кремля, ймовірно, свідомо і неправдиво виставляє Україну безправним пішаком у конфлікті між росією і Заходом, щоб замаскувати свої експансіоністські і максималістські цілі щодо встановлення повного ефективного російського контролю над Україною, такого висновку дійшли у Інституті вивчення війни.

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«Заява путіна від 1 січня про переговори стосується його наміру вести переговори виключно із Заходом про майбутнє України в російській сфері впливу і лише про відмову Заходу від України. Це не свідчить про те, що путін зацікавлений у переговорах з Україною як автономним актором. Раніше путін дотримувався подібної лінії, коли висунув два ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО в грудні 2021 року, які мали на меті змусити Захід визнати сферу впливу росії у Східній Європі, поступившись суттєвими елементами суверенітету України в ім'я деескалації конфлікту між Заходом і росією, який розпалював путін».

Будь-яка прихильність Заходу до переговорів про майбутнє України в обхід України буде сигналом для росії, що вона може нав'язувати свою волю країнам, які, на її думку, перебувають у сфері її впливу — навіть країнам за межами України, додають аналітики. Потенційно включаючи Фінляндію та Молдову.

Раніше повідомлялося, що західні експерти вважають, що ніхто в Європі більше не буде в безпеці у разі перемоги росії.

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