Королева Єлизавета перед смертю залишила два листи: що відомо

Перед смертю королева Єлизавета написала два приватні листи — один для свого сина, короля Чарльза, а інший для свого головного помічника. В уривку з книги королівського біографа Роберта Хардмана «Становлення короля: Король Чарльз III і сучасна монархія» (вийде 18 січня), опублікованому в Daily Mail, автор описує, як співробітники виявили два приватні листи, які королева залишила після своєї смерті 8 вересня 2022 року. Раніше повідомлялося, що листи королеви викрили принца Гаррі та Меган Маркл.

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Після смерті королеви в замку Балморал старші співробітники, в тому числі особистий секретар монарха сер Едвард Янг, планували наступні дні, коли лакей приніс їм одну зі знаменитих червоних королівських скриньок. Червона скринька — це щоденна відправка паперів, де можуть бути документи і кореспонденція від представників країн Співдружності та інших країн світу.

«Це була остання, яка потрапила до королеви перед її смертю, — пише Хардман в уривку. — Як і всі червоні скриньки, вона мала лише два ключі, один для монарха, а інший для її особистого секретаря».

Усередині коробки Янг виявив, що королева залишила запечатаного листа принцу Чарльзу і приватного листа до нього.

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«Ми, напевно, ніколи не дізнаємося, що у них було. Однак досить ясно, що королева знала, що кінець неминучий, і планувала відповідні дії. Чи були це останні інструкції, чи останні прощання? Або і те, і інше», — пише Хардман.

Королева також залишила список кандидатів на нагородження орденом «За заслуги» — її останній королівський обов'язок.

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«Королева завжди ставилася до цього надзвичайно серйозно, — пише Роберт Хардман в уривку. — Папери надійшли до неї за два дні до того, щоб вона могла переглянути їх і відмітити своїх кандидатів. І ось він був готовий і повернутий серу Едварду, щоб той зробив необхідні розпорядження. Це був останній документ, який коли-небудь тримала в руках королева Єлизавета II. Навіть на смертному одрі вона мала багато роботи. І вона її виконала».

Раніше «ФАКТИ» писали про таємну силу Кейт Міддлтон: «Вона готова боротися за те, що вважає правильним».

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