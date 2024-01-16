Ексголовний тренер «Динамо» Хацкевич очолив клуб-аутсайдер у Польщі (відео)

Клуб другого за силою дивізіону чемпіонату Польщі «Заглембе» із Сосновця офіційно оголосив про призначення головним тренером команди колишнього наставника київського «Динамо» Олександра Хацкевича, який розповів про обставини смерті свого друга Валентина Белькевича. Контракт підписано до 30 червня цього року.

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кіпрську

Перед 50-річним фахівцем стоїть непросте завдання підняти «Заглембе» з останнього, 18-го, місця в турнірній таблиці першої ліги.

Нагадаємо, що Олександр Хацкевич раніше тренував мінське «Динамо», збірну білорусі U-18, «Вітебськ», київське «Динамо», другу та молодіжну команди киян, збірну білорусі, російський «Ротор» та кіпрську «Карміотису».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Хацкевич вразив правдою про рідну білорусь.

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Фото ФК «Заглембе»

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