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Здоров'я та медицина

Рада змогла розблокувати скандальний закон про легалізацію медичного каннабісу

17:48 16 січня 2024
Верховна Рада

Верховна Рада України розблокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу. Постанова, яка блокувала підписання документа, відхилена. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Рада розблокувала підписання законопроекту про медичний канабіс. Блокуюча постанова № 7457 провалена», — написав він.

Інших подробиць голосування Железняк не розкрив.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що йдеться про лікування людей, які мають хронічний біль, неврологічні розлади та психічні розлади. Медичний канабіс використовуватиметься за наявності доказової бази щодо ефективності його використання: відповідні препарати продаватимуть за рецептами. Необхідно розробити клінічні протоколи щодо дозування та конкретних випадків використання таких ліків. Для цього знадобиться близько шести місяців. Крім того, препарати мають пройти реєстрацію в Україні.

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Як писали «ФАКТИ», 21 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. «За» проголосували 248 народних депутатів. Проте 22 грудня фракція «Батьківщина» заблокувала підписання документа.

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