Порошенко вимагає у суді півмільйона гривень від прикордонників, які не випустили його до Польщі

П'ятий президент України Петро Порошенко подав до суду на 7-й прикордонний Карпатський загін Держприкордонслужби України. Політик вимагає 500 тисяч гривень моральної компенсації за те, що його торік не випустили за кордон на зустріч із проросійським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У середу, 17 січня, справу почне розглядати Львівський окружний адміністративний суд, засідання заплановане на 16:00, пише ZAXID.NET.

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Позов також стосується віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, оскільки саме він скасував міжнародне відрядження Петра Порошенка.

Як писали «ФАКТИ», 1 грудня 2023 року Порошенко через пункт пропуску «Краківець-Корчова» намагався потрапити за кордон. Політик пояснював, що мав відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Прикордонники відмовили у виїзді й не коментували рішення. Згодом речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що відрядження скасувала Верховна Рада. Сам політик назвав такі дії перешкоджанням дипломатичній роботі та ударом по обороноздатності України.

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