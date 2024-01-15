«Невдовзі розпочнуться бойові дії»: Німеччина розробила сценарій на випадок нападу путіна

Німецька армія розробила сценарій війни з росією на випадок, якщо Збройні Сили України зазнають поразки у війні. Про це пише видання Bild з посиланням на таємний документ Міністерства оборони ФРН:

ВІДЕО ДНЯ

«Ескалація між НАТО та росією може відбутися вже в лютому. Це навчальний сценарій, який описує крок за кроком, місяць за місяцем, як діятиме путін і як НАТО захищатиметься. За сценарієм Бундесверу, ескалація почнеться всього за кілька тижнів. Невдовзі розпочнуться бойові дії, десятки тисяч німецьких солдатів будуть залучені».

Згідно з доповіддю, Бундесвер готується до ескалації конфлікту з росією. На думку експерта з питань оборони, вже давно пора.

«Війна з росією ближче, ніж багато хто вважає», — попереджає Фабіан Гоффманн, аспірант Університету Осло. — Бачу два-три роки як можливе вікно для підготовки НАТО до стримування росії".

Однак росія не планує широкомасштабної звичайної війни з НАТО, як це зараз відбувається в Україні. За такого сценарію країна путіна зазнала б поразки, вважає Гоффманн. Натомість він припускає, що росія вдасться «до контролю над ескалацією та управління ескалацією».

РЕКЛАМА

«Це означає, що замість затяжної наземної війни росія намагатиметься примусити НАТО до покори, сигналізуючи, що вона здатна поступово завдавати більшої шкоди, — каже експерт. — На першому етапі це означатиме атаки на критично важливу цивільну інфраструктуру в усіх європейських країнах НАТО».

Раніше канцлер Олаф Шольц закликав Німеччину до тривалої підтримки України. На його думку, очільник кремля путін не повинен надіятися на те, що Захід відступить.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

87

Читайте нас у Facebook та Instagram