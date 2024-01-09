Шольц застерігає: країни ЄС повинні надавати більше підтримки Україні
Федеральний канцлер Олаф Шольц закликає інші країни ЄС надати Україні більшу підтримку цього року.
«Поставки зброї для України, заплановані на сьогоднішній день більшістю країн-членів ЄС, в будь-якому випадку занадто малі, — заявив політик СДПН після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом в Берліні. — Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України». Однак самого канцлера критикують у Бундестазі за зволікання з наданням Україні ракет Taurus.
Він додав, що до саміту ЄС, який відбудеться не пізніше 1 лютого, має бути точний огляд того, який внесок європейські партнери зроблять у підтримку України цього року. «Європа повинна продемонструвати, що вона стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей», цитує канцлера T-online.
Сама Німеччина зараз є найсильнішим прихильником України після США, зазначає видання.
«Лише на цей рік передбачено постачання зброї та матеріалів на суму вісім мільярдів євро, — каже федеральний канцлер. — Крім того, йдеться про гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму в мільярди євро. Однак лише німецького внеску буде недостатньо, щоб гарантувати безпеку України».
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