Згідно заяв так званої влади окупованого Севастополя, де нещодавно ліквідували російського полковника, у місті планують відмити в 2024 році на газифікації сільської зони окупованого міста близько 850 мільйонів рублів. Однією із прокладок стала московська фірма «МірТек», записана на Людмилу Корольову. Як повідомляє Асоціація реінтеграції Криму, підприємство створено у квітні 2017 року, і його одразу «сильно полюбили» окупанти і в Криму, і в Севастополі.

ВІДЕО ДНЯ

«Починаючи з 2018 року, фірма отримала різні будівельні контракти на сотні мільйонів рублів. У 2020 році „МірТек“ відзначилося тим, що не збудувало вчасно газопровід у село Резервне під Севастополем. Також дана фірма проєктувала реконструкцію підпірної стіни на севастопольській вулиці Адмірала Октябрського, що обрушилася у листопаді 2023 року, на ремонт якої ще у 2019 році окупанти списали 50 мільйонів. Стіна почала обсипатися з початку року, і на проєкті нового ремонту „уряд“ освоїв ще 14 мільйонів рублів. Природно злочинний губернатор Развожаєв знайшов крайніх трохи далі своєї кишені і публічно призначив такими попередників з „команди Дмитра Овсяннікова“, які нібито замурували водостоки і вирубали дерева».

Асоціація зазначає, що інцидент зі «стіною плачу» Развожаєв тоді повісив на сочинського афериста Євгена Горлова, якого «відмовився погодити на заступника губернатора».

«Проте по новій афері з „МірТек“ зрозуміло, що скандал у благородному сімействі оперативно і взаємовигідно зам'яли».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що після чергового успішного удару ЗСУ по Криму ліквідовані 23 російських окупанти.

РЕКЛАМА

129

Читайте нас у Facebook та Instagram