38.37 / 39.12 42.01 / 42.88
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Успішний удар ЗСУ по Криму: загинули 23 російських окупанти

11:30 5 січня 2024
ракета

У четвер, 4 січня, ЗСУ завдали удару по території тимчасово окупованого Криму. Успішні результати удару підтверджують російські ЗМІ.

«Ми уточнили у семи джерел у Генштабі та Міноборони, що ж насправді сталося у Криму у четвер, 4 січня. Повідомляємо вам інформацію, яку нам вдалося підтвердити та перевірити», — пише один з наближених до кремля Telegram-каналів.

По-перше, увечері у четвер українська армія випустила по Криму 10 ракет. Частина з них влучила в ціль. Постраждали військові об'єкти у Сакському районі та неподалік Севастополя.

По-друге, на двох об'єктах загинули 23 військові, п'ятеро з них — високопоставлені офіцери. Також серед загиблих — не менше ніж 9 спецпризначенців.

РЕКЛАМА

По-третє, втрачено кілька елементів ППО та РЕБ. Джерела в армії попереджають, що за цими ударами можуть бути нові спроби атакувати військову інфраструктуру півострова (вони вже були), враховуючи, що його протиповітряна оборона тепер ослаблена.

Дійшло до того, що зрадник України сергій аксьонов та севастопольський «губернатор» михайло развожаєв навіть жалісно просять москву про «термінове посилення ППО» півострова.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, наприкінці грудня ЗСУ знищили в окупованому Криму великий десантний корабель рф «Новочеркаськ», який перевозив крилаті ракети.

РЕКЛАМА

612

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ягоди

Скорпіонам — цікаві знайомства, а Водоліям — безліч нових можливостей: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода в п’ятий день року

Павло Цепух

«Перед загибеллю батько врятував дев’ятьох побратимів»: історію добровольця розповіла його дочка

ракета

«Попередники занадто пізно прийняли рішення»: поляки про те, що не так із російською ракетою, яка залетіла до них під час атаки на Україну

Каспаров

США намагаються знайти варіант завершення війни, який не передбачає української перемоги, — Гаррі Каспаров

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту