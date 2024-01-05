Успішний удар ЗСУ по Криму: загинули 23 російських окупанти

У четвер, 4 січня, ЗСУ завдали удару по території тимчасово окупованого Криму. Успішні результати удару підтверджують російські ЗМІ.

«Ми уточнили у семи джерел у Генштабі та Міноборони, що ж насправді сталося у Криму у четвер, 4 січня. Повідомляємо вам інформацію, яку нам вдалося підтвердити та перевірити», — пише один з наближених до кремля Telegram-каналів.

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По-перше, увечері у четвер українська армія випустила по Криму 10 ракет. Частина з них влучила в ціль. Постраждали військові об'єкти у Сакському районі та неподалік Севастополя.

По-друге, на двох об'єктах загинули 23 військові, п'ятеро з них — високопоставлені офіцери. Також серед загиблих — не менше ніж 9 спецпризначенців.

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По-третє, втрачено кілька елементів ППО та РЕБ. Джерела в армії попереджають, що за цими ударами можуть бути нові спроби атакувати військову інфраструктуру півострова (вони вже були), враховуючи, що його протиповітряна оборона тепер ослаблена.

Дійшло до того, що зрадник України сергій аксьонов та севастопольський «губернатор» михайло развожаєв навіть жалісно просять москву про «термінове посилення ППО» півострова.

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Нагадаємо, наприкінці грудня ЗСУ знищили в окупованому Криму великий десантний корабель рф «Новочеркаськ», який перевозив крилаті ракети.

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