Вибухи в Криму: стало відомо про ліквідацію полковника росії

Під час вибухів у тимчасово окупованому Криму 4 січня було ліквідовано російського полковника.

Про це повідомили в Telegram-каналі партизанського руху «Атеш».

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«В результаті було кілька 200-х та 300-х. Можемо з упевненістю говорити, що полковник Ісмагілов ніколи більше не осквернюватиме українську землю своєю присутністю (200)», — поділилися в «Атеш» результатами дорозвідки після удару по військовій частині зв'язку окупантів біля Євпаторії.

Крім того, було ліквідовано не лише полковника. Як пише Telegram-канал «Кримський вітер», російські пропагандисти визнали ліквідацію 23 окупантів після ударів по Криму 4 січня.

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«Влучили в ціль. Постраждали військові об'єкти в Сакському районі і неподалік Севастополя… На двох об'єктах загинули 23 військові», — цитує Telegram-канал «Кримський вітер» кремлівських пропагандистів.

Пожежа на одному з об'єктів

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Зокрема, серед ліквідованих виявилося 5 високопоставлених офіцерів зс рф і як мінімум 9 спецназівців.

Крім того, за даними партизанів, було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова.

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«Також було вражено глибинний бункер», — додають вони.

Крім того, як дізнався «Атеш», ППО в Євпаторії пригнічене і воно точно більше не перебуватиме в ураженій частині в Затишному біля Євпаторії.

«За нашою інформацією, кошти, що вціліли, перекидають на аеродром „Бельбек“», — уточнюють партизани.

Зазначимо, що 4 січня близько 15:40 на території Севастополя у тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські загарбники перекрили рух Керченським мостом. Крім того, майже годину росіяни скаржилися на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи. Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено командний пункт російських окупаційних військ.

Після цих подій зрадник України сергій аксьонов та севастопольський «губернатор» михайло развожаєв почали жалісно просити москву про «термінове посилення ППО» анексованого півострова.

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