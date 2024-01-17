«Заборонили співати пісні Скрябіна»: популярна співачка про конфлікт з продюсером

Популярна співачка Міла Нітіч, яка виконує пісні відомого українського сонграйтера, зізнається, що зараз почувається краще, ніж було у перший рік повномасштабного вторгнення.

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«Нині, як би це страшно не звучало, ми, на жаль, чи на щастя, адаптувалися до реальності, — сказала Міла в етері проєкту „Ранок вдома“. — Коли я згадую про наших воїнів, які зараз в окопах, розумію, що ми просто дуже щасливі люди, бо можемо спати у своїх домівках. Мені немає на що жалітися зараз».

Співачка розказала, що допомогає військовим, спецпідрозділу з Хмельницького, який з 2014 року воює на фронті. Міла Нітіч каже, що у неї є чіткий план на рік.

«В мене зараз злагоджена команда, яку я вперше в житті зібрала сама, — зізналась співачка. — Це дуже важливо, щоб людям, людям подобалось з тобою працювати. Я непроста людина».

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Міла Нітіч згадала про конфлікт з продюсером Володимиром Бебешком.

«Ми погано розійшлися з моїм продюсером Володимиром Бебешко, — сказала співачка. — Так сталося, що мені тимчасово заборонили співати будь-які пісні Андрія Кузьменка (Скрябіна), але ця проблема вже вичерпана. Я вдячна дружині Кузьми Світлані, бо вона особисто дала дозвіл виконувати пісню „З Новим роком і Рождеством!“ Вона особлива для мене. Бо колись, у 2009 році, сам Андрій дозволив мені її співати. Я дуже багато років її виконувала, а віднедавна вона отримала нове звучання».

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