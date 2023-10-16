Число чоловіків серед українських біженців у Німеччині зросло втричі: названо причину

У Німеччині, яка більше за всіх прихистила біженців з України, серед тих, хто втікав від війни, збільшилась частка чоловіків.

Про це повідомляє видання pravdatutnews.com з посиланням на дані чергового опитування Інституту вивчення економіки Мюнхена. В опитуванні брали участь 1517 українців, які прибули в Німеччину після початку повномасштабного вторгнення. 21% опитаних були чоловіки, тоді як у травні/червні 2022 року їх було лише 7%.

Експертка Інституту Тетяна Панченко пояснює це тим, що жінки з дітьми, які втекли до Німеччини на початку війни, за можливості повертаються до своїх сімей. Зараз в Україну повертаються також ті біженці, які не можуть підтримувати звичний рівень життя в Німеччині.

За даними опитування, частка респондентів, які висловили намір залишитися в Німеччині на більш тривалий період часу — назавжди або протягом кількох років після закінчення війни — зросла з 39 до 44% у порівнянні з попереднім опитуванням.

Майже дві третини респондентів проживають в приватному житлі (квартирах і будинках), ще 17% - в інших приміщеннях, таких як готелі та гостьові будинки, і лише 9% проживали у наданому соціальному житлі.

Більш ніж половина біженців задоволені своїм життям у Німеччині. Як гіршу нинішню життєву ситуацію оцінюють ті, хто вважають поточну фінансову ситуацію дуже поганою або планують невдовзі повернутися.

Дослідження показало, що простіше всього українці можуть знайти роботу в різних сферах виробництва, сільського господарства та послуг. Найбільш затребувані спеціалісти з ІТ та технологій. Іншим категоріям кваліфікованих працівників шлях до працевлаштування в Німеччині значно складніший. Так, економісти та суспільствознавці мають мінімальні шанси працевлаштуватися за освітою.

Загалом майже п’ята частина біженців з України (18%) була працевлаштована на початок 2023 року. Ще 5% проходять навчання і 2% проходять стажування. Три чверті українських біженців відвідували курси німецької мови.

Нагадаємо, що у ФРН заявляли про перевантаження країни біженцями та наголошували на необхідності зміни системи соціальних виплат шукачам притулку.

Фото Pixabay

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