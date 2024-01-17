Поступили позитивні сигнали щодо підтримки Заходу: про що говорив Зеленський у Давосі

Володимир Зеленський у Давосі повідомив про позитивні сигнали щодо перспектив західної підтримки, яка тепер затримується. Він сказав про це на окремій зустрічі з американськими та європейськими топ-чиновниками в Давосі. А з трибуни престижного Форуму президент наголосив, що до оборони слід готуватися не лише Україні.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки «Радіо Свобода» Зоряни Степаненко, передає ТСН.

Володимир Зеленський з трибуни дорікав Заходу і за слабкі санкції, що не спинили російське ракетне виробництво, і за спроби уникнути ескалації — сказав, це вартувало Україні часу і багатьох життів досвідчених військових. Застерігав український президент і від ідей спинити лише бойові дії.

«Будь-який заморожений конфлікт зрештою спалахне знову. Після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу. Але путін є хижаком, який не задовольняється „замороженим продуктом“. І нам потрібно захищати себе, наших дітей, наші домівки, наші життя. І ми можемо це зробити», — сказав президент.

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Для керівництва України форум в Давосі — нагода заволодіти увагою партнерів. І поборотися за військову й фінансову допомогу, що останніми місяцями затримується. Про це Зеленський окремо обговорював з топ-посадовцями НАТО і Сполучених Штатів зокрема, де на добро Конгресу очікують понад 60 мільярдів доларів на військові потреби України.

«Ми сповнені рішучості забезпечувати нашу підтримку Україні і дуже тісно співпрацюємо з Конгресом, щоб зробити це. Я знаю, що наші європейські колеги роблять те саме. Тому, досягаючи військового успіху проти цього російського нападу, ви також будуєте Україну для майбутнього, яка може міцно стояти на ногах у військовому, економічному та демократичному сенсі», — сказав Ентоні Блінкен, держсекретар США

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Також йшлося про те, що у Брюсселі 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України в заручниках тримає Віктор Орбан, і лідери ЄС спробують прорвати угорську блокаду в цьому питанні 1 лютого. Задля цього збираються на позачерговий саміт.

Перспективи щодо цих коштів Зеленський обговорював із президенткою Єврокомісії. Домовились і про наступні кроки на шляху України до ЄС, зокрема, початок скринінгу українського законодавства на його відповідність європейському. З трибуни Урсула фон дер Ляєн заявила: Україна може перемогти. За умов стабільної допомоги від партнерів 2024-го і надалі.

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«Зараз Росія залежить від Китаю. І все це говорить нам, що Україна може перемогти в цій війні. Але ми повинні продовжувати посилювати їхній опір», — сказала вона.

Після переговорів із посадовцями з Брюсселя та Вашингтона Зеленський висловив оптимізм щодо подальшої підтримки. Інтрига, втім, лишається довкола китайської делегації та її планів у Давосі.

Поговорити й прояснити роль і наміри Пекіна у війні росії проти України (в Китаї називають її українською кризою) хотіла б і українська сторона, і її партнери. Жодна — вірогідності таких зустрічей не підтверджує. Але й не спростовує.

Нагадаємо, що напередодні президент Зеленський порадив країнам-партнерам «нарешті розвіяти уявлення про те, що глобальна єдність слабша за ненависть однієї людини».

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