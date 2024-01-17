Мадонна попросила вибачення в Торонто за слова «Привіт, Бостоне!»

Мадонна, яка восени виступала у Лондоні з українським прапором та у капелюсі українського дизайнера, дала два концерти на Scotiabank Arena у Торонто (Канада). На одному з виступів попзірка була явно зосереджена на музиці, а не на локації, тому на мить забула, де вона перебуває, пише people.com. Співачка привітала публіку словами «Привіт, Бостоне!», а потім швидко попросила вибачення та виправилася. Вона була в Бостоні в TD Garden напередодні.

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«Ви сердитеся на мене, бо я сказала «Привіт, Бостоне!»? - запитала співачка у відео, знятому фанатами в TikTok. — Мені дуже шкода. Що це за дурня? Це все одно, якби ви сказали: «Гей, Леді Гага сьогодні виступає! І мені б це не сподобалося. Я маю на увазі, знаєте, нічого не маю проти Леді Гаги. Я люблю її. Люблю!»

Семиразова володарка «Ґреммі» багато років ворогувала з виконавицею хіта Poker Face, однак у 2019 році вони, схоже, розв’язали конфлікт, бо були сфотографовані разом на вечірці Мадонни після вручення премії «Оскар». На фото вони лежали на зім'ятому білому папері, а Мадонна притискала до себе усміхнене обличчя Гаги.

Раніше «ФАКТИ» писали, що королева попмузики Мадонна розповіла про свою нещодавню екстрену госпіталізацію.

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