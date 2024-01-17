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Ожеледиця і сильний вітер: синоптики попередили про зміну погоди на Київщині

16:30 17 січня 2024
Ожеледиця

На Київщині вже найближчої доби слід чекати на погодні ускладення у вигляді сильного вітру та ожеледиці.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у четвер, 18 січня, в столичному регіоні буде хмарно, очікуються й опади — вночі сніг, а вдень дощ.

Також посиляться пориви вітру (південно-східний з переходом на південно-західний) — до 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме -5−10 градусів, вдень — потеплішає до 1−6 градусів з позначкою «плюс».

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У Києві відповідно вночі буде від -6 до -8 С, вдень — +3−5 С.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, тож метеорологи оголосили про I рівень небезпечності («жовтий»).

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Нагадаємо, що після доволі сильних морозів в Україні вже на вихідних 20−21 січня може настати відлига.

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