Незаконне прослуховування Bihus․Info: за справу взялася СБУ

Обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту розслідувань Bihus.Info взялася розслідувати Служба безпеки України (СБУ).

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Кримінальне провадження відкрито згідно статті 359 Кримінального кодексу України («Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації»), повідомили в СБУ.

У спецслужбі впевнені, що «подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин», адже прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ «є важливою умовою розвитку України, як демократичної держави».

Нагадаємо, що відео, яке потрапило в Мережу, складається зі фрагментів телефонних розмов нібито деяких працівників Bihus.Info, які обговорюють можливість придбання наркотиків, а також момент власне їх вживання під час новорічного корпоративу у заміському комплексі. Кадри з наркотичними речовинами, ймовірно, були зняті на приховану камеру.

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За словами керівника проекту Дениса Бігуса, редакція ще не ухвалила остаточного рішення, чи буде звертатись до поліції, але він, як керівник проєкту, не відкидає такої можливості.

Відзначимо, що на рахунку журналістів проекту — багато резонансних розслідувань, тож не виключено, що відео може бути помстою за ці викриття.

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