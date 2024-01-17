«Ідіотизм та безвідповідальність»: Бігус відреагував на вживання наркотиків співробітниками Bihus.Info

Після інциденту з журналістом Юрієм Ніколовим, невідомі опублікували компромат на співробітників відомого ресурсу Bihus.Info, який з 2013 року займається розслідуванням діяльності корупціонерів і не тільки.

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Так, у вівторок, 16 січня, на YouTube-каналі «Народна правда» з’явилось відео під заголовком «Зворотня сторона Bihus.Info: нюхнули „фєну“, закинулись MDMA, курнули трави і погнали розслідувати». Відео поширив сайт «ОРД».

До відео ввійшли фрагменти телефонних розмов нібито деяких працівників Bihus.Info, які обговорюють можливість придбання наркотиків, а також момент власне їх вживання під час новорічного корпоративу у заміському комплексі. Кадри вживання, ймовірно, були зняті на приховану камеру.

«Вони спеціально виїхали у заміський комплекс за Києвом, бо, як і герої своїх сюжетів, хотіли лишитись непоміченими. Але наші джерела надали відео їх справжніх дорослих розваг. Цікаво, як відреагують на це самі журналісти, які так люблять слідкувати за іншими та робити із себе „святих і принципових“, але забувають про свої наркогрішки? Та чи можна після такого довіряти розслідуванням, наприклад, Марії Землянської та інших, якщо вони зроблені під кайфом?» — йдеться у тексті, яким «ОРД» супроводив публікацію отриманого від джерел відео.

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Денис Бігус, засновник і керівник Bihus.Info, висловився щодо злитого в мережу відео, опублікувавши свій коментар на YouTube-каналі проєкту журналістських розслідувань.

Серед іншого, він підтвердив, що на нещодавній новорічний корпоратив, який проводила редакція Bihus.Info, «декілька персонажів (дякувати Богу, не з журналістів), оператори, притягли трави і якоїсь ще х**ні».

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У своєму коментарі Бігус також наголосив, що ті працівники, які вживали під час корпоративу наркотики, звільнені.

«Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживання заборонених речовин кількома нашими колегами. Ми маємо бути чесними, адже вимагаємо чесності від інших. На жаль, частина команди порушила наші принципи і цінності, наслідком будуть жорсткі кадрові зміни. Така поведінка — вибір дорослих людей, проте за цей вибір у свідомій команді відповідає кожен. Зазначимо також, що у заголовку відео, яке поширюється, крім неприємної правди, є і маніпуляція. Йдеться про буцімто вживання саме журналістами. Це неправда і з самого відео це видно. Сьогодні усі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. Про результати ми повідомимо глядачів у нашому телеграм-каналі. Приносимо щирі вибачення аудиторії», — йдеться у тексті до відеокоментаря Дениса Бігуса.

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У коментарі виданню «Детектор медіа» керівник Bihus.Info також заявив, що у нього особисто кілька моментів, зокрема те, чи має намір редакція звертатися до поліції у зв’язку з незаконним прослуховуванням та стеженням за його співробітниками.

«Ми ще остаточно не розібрались у відео, яке сьогодні злили в мережу, але за попередніми оцінками до нього ввійшли фрагменти телефонних розмов піврічної давнини. Тобто це не історія двох днів, велася тривала робота, — сказав Денис Бігус. — У мене питання, наскільки раціонально спецслужби витратили свій ресурс. Я так розумію, що ідіотизм, у який втрапила наша редакція, є продовженням більш масштабного ідіотизму, який у владі розвивають щодо журналістів. Як довго це триває, не знаю, у мене не було можливості стежити за цим. Я прийшов на свій епізод цього „серіалу“».

Він також повідомив, що наразі немає підстав стверджувати, що «злив» слід розцінювати як «покарання» Bihus.Info за якесь конкретне розслідування.

«Думаю, що це медалька за сумою наших досягнень», — сказав Денис Бігус.

Він додав, що наразі редакція не ухвалила остаточного рішення, чи буде звертатись до поліції, але Бігус як керівник проєкту не відкидає такої можливості.

Нагадаємо, Денис Бігус з початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ. Зараз він перебуває в Києві, «в процесі зміни напряму своєї діяльності».

Раніше «ФАКТИ» писали про напад на журналіста-розслідувача Михайла Ткача, який стався у селищі Козин Київської області, де представники ЗМІ вели зйомку. Там, за словами Ткача, знаходилися, зокрема, колишні високопоставлені співробітники Офісу генпрокурора.

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