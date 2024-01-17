Зупинила тільки стіна: у Києві на Троєщині «Камаз» протаранив будинок

В середу, 17 січня, в столиці на житловому масиві Троєщина сталася масштабна дорожно-транспортна подія.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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За словами очевидців, на яких вони посилаються, вантажний автомобіль виїхав за межі проїзної частини, протаранив декілька авто, перетнув тротуар та влетів у житловий будинок на першому поверсі якого знаходяться магазини.

На опублікованих з місця події відео видно, що «Камаз» врізався у стіну і зупинився.

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На місці події вже працюють правоохоронці та медики. За попередньою інформацією — водієві стало зле.

Нагадаємо, що 8 січня у Деснянському районі Києва, на вулиці Градинській (Троєщина), під час руху загорівся тролейбус. Попередньо повідомляють про підпал ізсередини салону.



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