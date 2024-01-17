37.95 / 38.54 41.43 / 42.23
Київ: -7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Зупинила тільки стіна: у Києві на Троєщині «Камаз» протаранив будинок

18:52 17 січня 2024
Знак ДТП

В середу, 17 січня, в столиці на житловому масиві Троєщина сталася масштабна дорожно-транспортна подія.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, на яких вони посилаються, вантажний автомобіль виїхав за межі проїзної частини, протаранив декілька авто, перетнув тротуар та влетів у житловий будинок на першому поверсі якого знаходяться магазини.

На опублікованих з місця події відео видно, що «Камаз» врізався у стіну і зупинився.

РЕКЛАМА

На місці події вже працюють правоохоронці та медики. За попередньою інформацією — водієві стало зле.

Нагадаємо, що 8 січня у Деснянському районі Києва, на вулиці Градинській (Троєщина), під час руху загорівся тролейбус. Попередньо повідомляють про підпал ізсередини салону.

РЕКЛАМА

143

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дерево

Водоліям — вдалі покупки, а Терезам — важливі зустрічі: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода 17 січня

Знак ДТП

Зупинила тільки стіна: у Києві на Троєщині «Камаз» протаранив будинок

дерево

Надзвичайно пощастить з фінансами: які знаки зодіаку зможуть розбагатіти у другій половині січня

Костянтин Бєдовой

Одіозний утікач Костя Калоша (Костянтин Бєдовой) порівняв Україну з КНДР і звинуватив українців у «тупості»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту