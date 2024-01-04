Найбезпечніше — на Березняках: ЗМІ визначили, які мікрорайони Києва найбільше страждають від обстрілів (карта)

Наприкінці грудня 2023 року та 2 січня 2024 року Київ піддався масованим ракетним ударам, внаслідок яких загинули й постраждали десятки людей.

«Слідчими криміналістами ГУ МВС під час здійснення експертизи було виявлено ще двох загиблих. Станом на 07:00 04.01.24, на підставі проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29.12.23 становить 32 людини, постраждалих — 30» — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Після січневої атаки на столицю, яку вважають наймасовішою за весь час війни, видання «Інформатор» провело опитування, аби з`ясувати, які київські райони найчастіше перебували під ударами ворога, розділивши місто на 50 невеличких історично усталених мікрорайонів. Карту складали з урахуванням інформації, яка є наразі у Вікіпедії, власних спостережень та даних з відкритих джерел про вибухи.

Рейтинг вийшов наступним:

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0 прильотів: Караваєві дачі, Березняки, Саперна Слобідка, Кудрявець, Мінський, Лівобережний масиви, Русанівка;

1 приліт: Шулявка, Академмістечко, ДВРЗ, Воскресенка, Святошин, Липки, Лісовий, Борщагівка, Відрадний, Печерськ, Куренівка, Почайна, Мостицький, Північно-Броварський, Вітряні гори;

2 прильоти: Виноградар, Бортничі, Пуща-Водиця, Теремки, Соцмістечко, Голосіїво (нова забудова), Пріорка, Пирогів, Старий Київ (центральні вулиці старого міста), Чорна гора;

3 прильоти: Сирець, Біличі, Деміївка, Ґалаґани, Чоколівка;

4 прильоти: Татарка, Позняки, Осокорки, Поділ, Паньківщина, Харківський масив;

5 прильотів: Берковець, Нивки, Оболонь, Троєщина, Видубичі (промзона);

6 прильотів: Лук'янівка;

9 прильотів: Солом'янка.



Нагадаємо, що 2 січня ворог застосував для удару 99 повітряних засобів — дрони-камікадзе, ракети різних типів, у тому числі й 10 «Кинджалів», які знищила українська ППО.

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Фото ДСНС

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