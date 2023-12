Головний гравець команди Віндзорів: в Британії оцінили шанси Кейт Міддлтон стати королевою

Поки принц Гаррі та Меган Маркл намагаються придумувати якісь нові «претензії» до королівської сім'ї, принц та принцеса Уельські, схоже, перестали звертати на них увагу.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

При цьому, схоже, немає жодних ознак примирення між двома парами.

«Кейт йде далі, і Вільям теж. Вони зосереджені на тому, що важливо у майбутньому, і не озираються назад», — поділився інсайдер.

Також джерело видання стверджує, що Кейт Міддлтон з усією серйозністю ставиться до своїх королівських обов'язків.

«Її часто розглядають як центрального гравця команди «Віндзорів», — додає Саймон Льюїс, колишній директор зі зв'язків з громадськістю Букінгемського палацу та супровідний подкасту BBC When It Hits the Fan.

У новій книзі Оміда Скобі «Фінал» Кейт описується як «холодна» та недружня по відношенню до Меган Маркл, а в голландському перекладі книги вона була названа поряд з принцом Чарльзом та іншими членами королівської родини, які нібито обговорювали колір шкіри Арчі до його народження.

«У неї такий публічний імідж милої, усміхненої і, смію сказати, невинної. Але насправді вона сильна духом, вольова і готова боротися за те, чого вона хоче, і за те, що вважає за правильне», — каже британський письменник Валентин Лоу.

Її сталева стійкість виявилася відразу після гучного інтерв'ю Гаррі та Меган Опре Вінфрі у 2021 році.

Після того, як герцог і герцогиня Сассекські заявили про расистські коментарі родичів про колір шкіри їхнього сина, Букінгемський палац опублікував заяву з 61 слова від імені королеви Єлизавети II.

У ній наголошується, що «деякі спогади можуть відрізнятися» від тих, що обговорювалися в інтерв'ю. Лоу пише в своїй останній книзі, що саме Кейт наполягла на цьому формулюванні: «Вона вважала дуже важливим, щоб це не залишилося поза увагою. Вона продемонструвала справжню силу і рішучість, щоб прояснити ситуацію. Кейт мислить стратегічно. Одного разу вона стане королевою, і в глибині душі вона дбає про довгострокові інтереси монархії та королівської сім'ї».

І в цьому твердженні ніхто не має ніяких сумнівів.

А поки що дружина майбутнього короля Великобританії Кейт Міддлтон відвідала традиційний різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві й опублікувала сімейні світлини разом з чоловіком та дітьми.

