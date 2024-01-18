Російські пропагандисти зірвали концерт ТНМК у Любляні: в чому причина

Український гурт ТНМК, який перебуває в європейському турі та збирає кошти для спецпідрозділів ГУР та родин, постраждалих від війни, потрапив у неприємну ситуацію в Любляні (Словенія). Російські пропагандисти зірвали виступ музикантів. Заклад, де мав відбутися концерт, в останню мить відмовив у наданні свого майданчика. Про це розповів директор ТНМК Святослав Румежак.

ВІДЕО ДНЯ

Він зазначив, що спочатку власник клубу все погодив, але на етапі фінальних погоджень, почав дивно поводитися.

«То звинувачував нас, що райдери якісь не такі, то інформацію якусь не надіслали. Потім почав ставити умови та ображати, що ми не професіонали. У день концерту він зателефонував і повідомив, що його не буде, тому що ми — „неонацисти“. Дізнались згодом, що в Любляні активно діють російські пропагандисти. Вони бойкотують усі українські мітинги, роблять усе можливе, щоб українські івенти скасовувались. Ці люди зателефонували власнику клубу, сказали, що ми — „нацисти“, ведемо агресивну пропаганду і хейтспічі», — розповів Святослав Румежак.

РЕКЛАМА

Попри всі запевнення, що під час концерту музиканти утримаються від некоректних висловлювань, обіцяли виконати всі умови, власник клубу не змінив свого рішення.

Зрештою, концерт відбувся, але в іншому закладі, який оперативно допомогла знайти українська діаспора в Любляні.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у серпні 2022 році музикантів гурту ТНМК обікрали під час благодійного концерту в Німеччині.

РЕКЛАМА

Також «ФАКТИ» писали про те, що лідер ТНМК Фагот пригадав, як побився з російським стилістом Сергієм Звєрєвим.

Фото: instagram.com/tnmkongo

126

Читайте нас у Facebook та Instagram