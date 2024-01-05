Одним холостяком менше: відомий український ведучий одружився і розповів про кохану

Ексведучий ранкового шоу «Сніданок. Вихідний», яке припинило своє існування, Олександр Попов вперше зізнався, що він одружився.

Про це Попов розповів у програмі «Слава+».

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За словами актора, вони з коханою познайомилися до початку повномасштабної війни на каналі «1+1». Як зізнався ведучий та актор, його дружину звати Галина і за професією вона стилістка.

«Вона стилістка, ми познайомилися на каналі. Але за фактом вона не працює на каналі давно, вже щонайменше два роки точно. Вона працювала, у нас був невеличкий роман, стосунки. Вона мене якийсь певний період ненавиділа, бо я вже дуже норовливий: „Це я не хочу одягати, це мені не подобається“. Але з часом приборкав. Я довго її приборкував. Вона галичанка, а як каже Ігор Циганик, як галичанки, ух це складні. Вона з Калуша», — розповів телеведучий.

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Також ведучий зізнався, що вони з обраницею офіційно не розписані, але повінчалися.

«Я розумію, що зараз можуть виникнути запитання. Ми офіційно не розписані в РАЦСі, але ми вінчані. Я освідчився на її день народження. Це було дуже романтично, в Римі. Ми запланували собі на літо весілля. Але почалася війна. Ну і не до цього. А потім ми вирішили, давай повінчаємося. Бо мені здається, це важливіше. І ми повінчалися просто вдвох, нікого не було. Було прикольно те, що у нас весілля було в церкві, вона ще не добудована від слова зовсім. Плитка була затягнута поліетиленом, там будівельне риштовання стоїть, одна ікона. І ми були перші, хто повінчався там», — поділився Олександр Попов.

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Зазначимо, що від Нового року ранкове шоу «Сніданок. Вихідний» припинило свою роботу. У прямому ефірі зі студії працювали ведучі Валентина Хамайко, Олександр Попов, а пізніше до них доєднався Ігор Циганик. Команда проєкту заявляє, що не прощається з ведучими, які продовжать співпрацю зі «Сніданком з 1+1».

Фото: сайт ТСН



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