Українка Костюк вирвала перемогу у росіянки та побила особистий рекорд на Australian Open (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України 21-річна Марта Костюк (37-а у світовому рейтингу), яка відгуляла весілля на Кіпрі, встановила особистий рекорд на престижному турнірі серії «Великого шолома» Australian Open із загальним призовим фондом 58 млн 128 тисяч доларів і вперше зіграє у четвертому колі змагань в Мельбурні.

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У поєдинку третього раунду киянка за дві з половиною години на характері перемогла у трьох сетах росіянку Еліну Аванесян (74-а), яка виступала в нейтральному статусі. У першій партії Марта начисто поступилася опонентці — 2:6. Другий сет Костюк у запеклій боротьбі залишила за собою — 6:4. А у вирішальному відрізку поєдинку українка, виграючи — 4:0, дозволила Аванесян зрівняти рахунок, але все ж таки дотиснула суперницю — 6:4.

Вихід до 1/16 фіналу приніс українці 253 688 доларів призових «брудними». Путівку до чвертьфіналу Костюк оскаржить у поєдинку з переможницею протистояння між росіянкою Марією Тімофєєвою (170-а) та Беатріс Аддад Майєю (12-а) з Бразилії.

На жаль, ще одна українка Леся Цуренко не змогла продовжити виступи в Мельбурні, програвши за 52 хвилини з розгромним рахунком чинній чемпіонці Відкритого чемпіонату Австралії, другій ракетці світу Аріні Соболенко з білорусі — 0:6, 0:6. Щоправда, тиснути руку суперниці після поєдинку, наша тенісистка відмовилася зовсім з іншої причини.

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«Вам усе ще важко це зрозуміти? - заявила Леся Цуренко, відповідаючи на запитання організаторів. — Це наша національна позиція. Я можу, якщо хочете, пояснити вам це. Звичайно це складно зрозуміти тим, хто не є частиною країни, яка зараз перебуває у стані війни. Мені здається, що це дуже правильний вчинок. Це ще одне нагадування про те, що у моїй країні йде війна.

Так, як я вже сказала, це дуже важко пояснити. Ви просто повинні відчути те, що я відчуваю. І у вас не виникне таких запитань до мене, якщо ви опинитеся на моєму місці. Знаєте, я роблю це для України та вважаю, що це правильно".

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Нагадаємо, що виступи в одинарному розряді на Australian Open продовжують ще дві українки — Еліна Світоліна (23-а), яка розгромила Вікторію Томову з Болгарії (70-а), і Даяна Ястремська (93-а), котра вже вибила з турніру чинну чемпіонку Вімблдону Маркету Вондроушову (7-а) з Чехії та сильну бельгійку Елізе Мертенс (28-а). За вихід до 1/8 фіналу Еліна 20 січня зіграє з Вікторією Голубич (70-а) зі Швейцарії, а Даяна — з американкою Еммою Наварро (26-а).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистка збірної України Катаріна Завацька побралася з росіянином.

Фото WTA

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