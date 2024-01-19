Скандально відомий Тищенко офіційно розлучився з дружиною та пояснив причину

Народний депутат України, ресторатор та колишній телеведучий Микола Тищенко офіційно розлучився розлучився з дружиною — блогеркою Аллою Барановською. Крапку у шлюбному процесі поставив 18 січня Оболонський суд Києва. Тищенко підтвердив розрив та назвав причину, чому вони більше не можуть бути разом.

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«Мені приховувати нема чого, я живу відкритим звичайним життям. А декларацію подавав і до розлучення… Одна з причин розірвання шлюбу — це неможливість спільного проживання. Алла живе в іншому місці, я працюю у Києві. На жаль, це не дозволяє нам утримувати спільне майно та життя. Ми залишаємось друзями. Прожили 10 років разом. Ми разом виховуватимемо сина», — прокоментував Тищенко Telegram-каналу «Украина сейчас».

Наразі, Алла з сином Давидом від Тищенка мешкає в Ужгороді. Вона особисто приїхала на судове засідання. Барановська ночувала в квартирі на Печерську, де вони разом мешкали з чоловіком.

Цей факт спровокував припущення, що розлучення пари може бути фіктивним. Нібито таким чином нардеп намагається приховати свої статки перед поданням декларації. Проте Тищенко такі припущення відкидає.

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Також фронтмен «Без Обмежень» Сергій Танчинець розлучився з дружиною.

Фото: instagram.com/allabonya

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