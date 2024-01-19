Готують атаку на Слов’янськ і Краматорськ: експерти пояснили, навіщо рф стягнула під Бахмут 80 тисяч військових

Російські окупанти не лише продовжують значний тиск на Авдіївку, але стягнули у район Бахмута 80 тисяч військ. Втім, навряд чи загарбники битимуть усім цим угрупуванням по Часовому Яру — з більшою вірогідністю це може стати підготовкою для атаки на Слов'янсько-Краматорську агломерацію відразу з трьох напрямків.

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Про це йдеться в матеріалі «РБК-Україна». Так, зокрема, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що противник стягує ресурси, щоб у майбутньому атакувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію синхронно з трьох напрямків: Часів Яр, Лиман та Вугледарський виступ.

«Складно сказати, чи вистачить противнику ресурсів, але за останні кілька діб значно посилилися авіаудари. Якщо він матиме критичну перевагу, то ситуація може змінитися докорінно. Та й все-таки є просування на південь і на північ від Бахмута. Тобто з тих позицій, які були зайняті в ході літньої кампанії, ми змушені відходити. Думаю, головна причина у нестачі артилерійських снарядів, оскільки росіяни на всьому фронті можуть відстрілювати до 10 000 на добу, а ми відповідаємо лише 2 000, про паритет не йдеться», — розповів він.

Своєю чергою, військовий експерт Олександр Мусієнко не виключає й атаки на Часів Яр: «Як на мене, найбільші зусилля будуть на Авдіївському, Мар'їнському та Лимано-Куп'янському напрямах. Навіть статистика показує, що за кількістю обстрілів і бойових зіткнень вони в лідерах. На Бахмутському відтинку будуть атакувати, але точно не всіма силами».

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Про посилення тиску днями повідомляв пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников. Але, за його словами, ворог атакує переважно піхотою, а не технікою.

«У них ключовий напрямок — це Часів Яр, вони продовжуватимуть тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили своє угруповання. На сьогодні воно становить приблизно 80 000 особового складу. Сюди вони перекинули сили свого „добровольчого“ штурмового корпусу. Можемо говорити, що вони намагатимуться нас продавити», — зазначив він.

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На Бахмутській ділянці росіяни атакують на північному фланзі — район Веселого, Спірного та Хромового. Позиційні бої йдуть біля Григорівки, Богданівки та Іванівського, а на південному — біля Кліщіївки та Андріївки.

Аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке каже про наявність великої кількості танків та бронемашин. Під їх прикриттям окупанти штурмують позиції на захід від Бахмута за кілька кілометрів від Часового Яру.

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Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначав, що Україні необхідні бойові літаки, зокрема, американські штурмовики А-10 для підтримки піхоти та знищення російських танків, бронеавтомобілів та інших наземних цілей.

Фото з мережі

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