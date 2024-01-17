Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який вважає, що Україна назавжди вийшла зі сфери впливу росії, розраховує на подальшу підтримку країн Альянсу у захисті України від російського вторгнення.

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«Допомога Україні — це інвестиція в нашу власну безпеку, — наголосив він на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. - Ми просто повинні стояти поруч з Україною — і в якийсь момент росія зрозуміє, що платить занадто високу ціну і погодиться на якийсь справедливий мир. Країни НАТО повинні зробити все можливе, щоб підвищити ціну для росії», зазначає t-online.

Як це не парадоксально, але припинення війни можна досягти, надавши Україні більше зброї, вважає Столтенберг.

«Чим більше довіри викликає військова підтримка, тим більша ймовірність того, що дипломати за столом переговорів досягнуть успіху. У якийсь момент президент росії володимир путін повинен буде усвідомити, що ціна занадто висока, і погодитися на тривалий мир з Україною як незалежною державою».

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Раніше повідомлялося, про що говорив Зеленський у Давосі: «Будь-який заморожений конфлікт рано чи пізно розгориться знову».

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