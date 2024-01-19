Колишні посадовці «Укренерго», які фігурують у справі «Юнайтед Енерджі», виїхали за кордон у відрядження і не повернулись: опубліковано документи

Посадовці «Укренерго», які є ймовірними фігурантами кримінальної справи щодо «Юнайтед Енерджі», виїхали у закордонне відрядження під час розслідування і не повернулись в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, йдеться про вже колишніх директора з ринкових операцій «Укренерго» Микиту Вишневського та начальника департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитра Кондрашова.

Загородній опублікував копії наказів. Вишневський виїхав у Польщу 26 лютого 2023 року, Кондрашов — в Угорщину 15 липня 2022 року. Офіційна підстава — «службове відрядження». Причому Вишневський поїхав у відрядження вже під час розслідування з дозволу керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького — він підписав наказ.

РЕКЛАМА

Виходячи з цього Загородній назвав запевняння «Укренерго» у співпраці зі слідством у цій справі «не надто правдоподібними». «Чому Кудрицький, який узгоджував „відрядження“ не зважив на ризик неповернення Вишневського? І якщо не винуватий, то чому не повертається в Україну? Або спеціально узгодив „відрядження в один кінець“, щоб не наговорили зайвого слідству, оскільки сам у курсі, що вони скажуть та вкажуть на нього як на співучасника?» — пише Тарас Загородній.

На його думку, оскільки йдеться про стратегічне підприємство і завдання державі збитків на сотні мільйонів гривень, за відсутності фігурантів правоохоронці мають усі підстави «задати питання керівнику компанії «Укренерго».

РЕКЛАМА

Як раніше повідомляло НАБУ, в березні 2022 року, у розпал битви за Київ, «Укренерго» продало трейдеру «Юнайтед Енерджі» електроенергію на суму понад 716 млн грн попри наявну в компанії заборгованість. «Юнайтед Енерджі» енергію перепродав реальним учасникам ринку, а кошти вивів. ЗМІ пов’язують цього трейдера з олігархом Ігорем Коломойським.

Підозри у справі вручені організатору схеми, голові правління комерційного банку, який виступив гарантом оплати, директору приватної компанії і директору департаменту «Укренерго», який не зупинив продаж.

РЕКЛАМА

В «Укренерго» у відповідь на повідомлення НАБУ запевнили, що тісно співпрацюють з НАБУ, а також домагаються в суді стягнення з «Юнайтед Енерджі» 1,1 млрд грн боргу.

Раніше політичний експерт Тарас Загородній закликав голову «Укренерго» Кудрицького не ховатись за законодавчими колізіями й опублікувати декларацію.

187

Читайте нас у Facebook та Instagram