«Законна мета»: у ГУР прокоментували атаку дронів на нафтобазу у Санкт-Петербурзі

В Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що атака безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі у Санкт-Петербурзі свідчить про «нову якість» засобів ураження. Про це заявив представник української військової розвідки Андрій Юсов в етері «УП. Live».

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«Ми традиційно не підтверджуємо і не спростовуємо, а просто констатуємо. „Бавовна“ була в Ленінградській області і раніше, але цього разу це нова якість „бавовни“ і що стосується географії і що стосується засобів ураження. І так, для ворога є підстави переживати за свої військові об’єкти, які дислокуються на території Петербургу і Ленінградської області. Та сама нафтобаза, яка активно використовується для обходу санкцій і відповідно використовується для постачання і фінансування військ загарбників і окупаційного корпусу в Україні — це предметні і законні цілі для подібного роду інцидентів», — розповів він.

Юсов також додав, що ударні БПЛА «могли бути запущені з території росії, але це не точно».

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Як писали «ФАКТИ», днями у Санкт-Петербурзі вирувала масштабна пожежа на складі магазину Wildberries, а напередодні після гучного вибуху розпочалася пожежа на поліефірному заводі у місті Шахти, що у Ростовській області.

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