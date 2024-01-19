ТЦК хочуть, щоб директори підприємств роздавали повістки працівникам: що відомо

Під час дебатів, присвячених законопроєкту щодо мобілізації, зокрема в комітеті по соціальній політиці, роботодавці наголошували, що бізнес не повинен займатися невластивими йому функціями.

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Про це розповів президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

За його словами, Генеральний штаб хоче, щоб директора підприємств роздавали повістки своїм працівникам, але, на його переконання, це виключно функція працівників ТЦК.

Окрім того, військові хочуть, щоб бізнес перевіряв реєстраційні дані своїх працівників, але у нього немає жодних інструментів робити такий контроль.

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До того ж під час мобілізації транспорт юридичних осіб може підлягати «конфіскації» для потреб військових, а його переміщення всередині країни повинно узгоджуватися з ТЦК, — не погоджується Олексій Мірошниченко.

Він не розуміє, як можна таким чином вести бізнес, коли підприємцю у будь-який момент можуть заборонити здійснювати діяльність, не дозволяючи користуватися транспортом всередині країни.

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«Я думаю, що ми знайдемо цю серединку між тим, що дійсно треба працювати на перемогу. Але ми не повинні, скажімо так, загнати бізнес в тінь», — резюмував він.

Також стало відомо, що на сьогодні проведено верифікацію даних в електронному реєстрі «Оберіг» — Міноборони перевело паперову інформацію у цифрову.

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Про це в етері єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

«Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаним прибути до ТЦК. Це має працювати як годинник, ТЦК повинен мати верифіковані списки військовозобов'язаних», — додала Чорногоренко.

За її словами, після ухвалення відповідного законопроєкта в нашій державі запустять електронний кабінет військовозобов'язаного. Його планують увести в роботу у другому кварталі цього року.

«Буде наданий період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй повсякденній роботі», — наголосила Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, законопроєкт щодо мобілізації повернули на доопрацювання Кабміну. Очікується, що уряд внесе до парламенту другу версію законопроєкту орієнтовно 6 лютого. Але поки не зрозуміло — чи зміниться щось у документі.

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