«Хлопці, йдіть нах**»: екстренер «Динамо» уточнив журналістам з росії свою позицію щодо «сраної росії»

Колишній футболіст і тренер київського «Динамо» та збірної білорусі Олександр Хацкевич, який очолив польський клуб «Заглембе», різко відповів російським журналістам, які зателефонували йому щодо слів про «срану росію».

ВІДЕО ДНЯ

Ті, хто телефонував, намагалися схилити 50-річного фахівця відмовитися від слів, які він сказав в одному з недавніх інтерв'ю: «Мій головний футбольний промах — поїздка в цей сраний Волгоград, срану росію».

Коли представники російського інформаційного агентства «Висота 102» набрали його номер з проханням прокоментувати сказане в інтерв'ю, Хацкевич відповів: «Мені нема чого тут коментувати» і кинув слухавку.

«Хлопці, йдіть нах**. До побачення, ї**** в рот», — додав білорус під час повторного дзвінка.

РЕКЛАМА

«Ви відмовляєтесь від своїх слів?» — не вгамовувалися «правдолюби».

«Ви мене взагалі чули? Яке „відмовляюся“? Ідіть нах**?», — поставив крапку у розмові тренер.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що до переїзду до Польщі Олександр Хацкевич тренував мінське «Динамо», збірну білорусі U-18, «Вітебськ», київське «Динамо», другу та молодіжну команди киян, збірну білорусі, російський «Ротор» та кіпрську «Карміотису».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Хацкевич розповів про обставини смерті свого одноклубника та друга Валентина Белькевича.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Динамо»

387

Читайте нас у Facebook та Instagram